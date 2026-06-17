Болгария выступила против некоторых санкций, которые ЕС хочет ввести против РФ

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 17 0

Глава МИД страны заявила, что ограничения должны помогать переговорам, а не наносить ущерб самим европейским странам.

Почему Болгария выступила против санкций в отношении России

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Christian Spicker

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Болгария не поддержала отдельные положения 21-го пакета санкций Евросоюза (ЕС) против России. Об этом заявила глава МИД страны Велислава Петрова.

По ее словам, София выступает только за такие ограничения, которые дают реальный экономический эффект, не вредят странам ЕС и при этом оказывают давление на государство, участвующее в конфликте.

По словам Петровой, позиция Болгарии остается понятной: страна готова поддерживать санкции, если они не носят символический характер. Она подчеркнула, что главная задача таких мер должна заключаться в создании условий для эффективных переговоров.

«Наша главная цель — создать ситуацию, в которой мы сможем эффективно вести переговоры», — отметила Петрова.

Про то, что Болгария возражает против ряда пунктов нового санкционного пакета ЕС, ранее сообщила газета Politico со ссылкой на неназванных дипломатов. По данным издания, София дала понять партнерам по Евросоюзу, что не согласна с некоторыми предложениями, однако конкретные положения, вызвавшие возражения, не раскрыла.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что 21-й пакет санкций ЕС против России может затронуть энергетику, финансовый сектор, операции с криптовалютой, а также впервые — рыбный промысел.

В России же не раз заявляли, что страна преодолеет санкционное давление, которое Запад усиливает уже несколько лет. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия западных стран, а сами санкции нанесли серьезный ущерб всей мировой экономике.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что страны Евросоюза начали работу над 21-м пакетом санкций против России. Об этом заявляла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, государства ЕС готовят новые ограничения, чтобы россияне сильнее ощущали последствия конфликта на Украине в повседневной жизни.

К тому же, писал 5-tv.ru, Швейцария расширила санкционный список против России.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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