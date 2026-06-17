Трамп назвал хорошими свои недавние контакты с Путиным

Глава Белого дома отметил, что хотел бы добиться урегулирования конфликта на Украине.
Фото, видео: www.globallookpress.com/AdMedia; 5-tv.ru
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Президент США Дональд Трамп подтвердил, что его недавние переговоры с российским лидером Владимиром Путиным прошли конструктивно. Об этом американский лидер сообщил в рамках саммита G7, комментируя ситуацию вокруг продолжающегося конфликта.
«У меня был очень хороший разговор с <…> президентом Путиным, и я хотел бы, чтобы этот конфликт закончился», — подчеркнул американский лидер.
По словам Трампа, он хотел бы добиться завершения конфликта на Украине. Глава Белого дома отметил, что ранее ему удалось урегулировать восемь конфликтов, и он рассчитывал, что этот случай окажется одним из самых простых.
В рамках той же дипломатической линии глава Белого дома провел телефонный разговор и с главой киевского режима Владимиром Зеленским, вновь заверив в намерении продолжать диалог с обеими сторонами для поиска взаимоприемлемых решений.
Также Трамп подчеркнул, что решение о возможных санкциях в отношении российской нефти еще не принято и будет зависеть от изменений на мировом рынке.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Дональд Трамп заявил, что соглашение с Ираном будет «очень мощным».
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