Путин: у России и Брунея большой потенциал партнерства в области туризма

Президент России Владимир Путин провел дипломатическую встречу с султаном Брунея-Даруссалама Хассаналом Болкиахом на полях саммита Россия — АСЕАН, который проходит в Казани. Переговоры состоялись в Татарском государственном академическом театре имени Галиасгара Камала.

Россия и Бруней отметят 35-летие со дня установления дипломатических отношений в текущем году. В материалах Кремля к переговорам отметили, что товарооборот между двумя странами показывает положительную динамику.

Одним из главных путей сотрудничества государств остается энергетика, которая, в первую очередь, заключена в поставках российской нефти в Бруней.

Кроме того, у Москвы и Бандар-Сери-Бегавана заметен значительный потенциал для развития взаимодействия в промышленности, сельском хозяйстве и медицине.

При этом, как отметил Путин, у России и Брунея есть значительные возможности для развития партнерства в области туризма.

К тому же в Кремле указали, что Бруней не присоединился к санкциям Запада против России. Помимо этого, брунейская сторона традиционно воздерживается при голосовании в Генеральной Ассамблее ООН по несбалансированным проектам резолюций, связанным с украинской тематикой.

Юбилейный саммит, который посвящен 35-летию отношений между Россией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, стартовал в Казани. Он продлится с 17 по 19 июня. В тот же период на площадке саммита пройдет деловой форум Россия — АСЕАН.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, Путин назвал саммит Россия — АСЕАН важной вехой стратегического развития.

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