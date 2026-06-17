Путин встретился с султаном Брунея на саммите Россия — АСЕАН

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 11 0

У стран большой потенциал партнерства в области туризма.

Как развивается сотрудничество России и Брунея

Фото: www.globallookpress.com/Alexander Kazakov

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Путин: у России и Брунея большой потенциал партнерства в области туризма

Президент России Владимир Путин провел дипломатическую встречу с султаном Брунея-Даруссалама Хассаналом Болкиахом на полях саммита Россия — АСЕАН, который проходит в Казани. Переговоры состоялись в Татарском государственном академическом театре имени Галиасгара Камала.

Россия и Бруней отметят 35-летие со дня установления дипломатических отношений в текущем году. В материалах Кремля к переговорам отметили, что товарооборот между двумя странами показывает положительную динамику.

Одним из главных путей сотрудничества государств остается энергетика, которая, в первую очередь, заключена в поставках российской нефти в Бруней.

Кроме того, у Москвы и Бандар-Сери-Бегавана заметен значительный потенциал для развития взаимодействия в промышленности, сельском хозяйстве и медицине.

При этом, как отметил Путин, у России и Брунея есть значительные возможности для развития партнерства в области туризма.

К тому же в Кремле указали, что Бруней не присоединился к санкциям Запада против России. Помимо этого, брунейская сторона традиционно воздерживается при голосовании в Генеральной Ассамблее ООН по несбалансированным проектам резолюций, связанным с украинской тематикой.

Юбилейный саммит, который посвящен 35-летию отношений между Россией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, стартовал в Казани. Он продлится с 17 по 19 июня. В тот же период на площадке саммита пройдет деловой форум Россия — АСЕАН.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, Путин назвал саммит Россия — АСЕАН важной вехой стратегического развития.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
72.14
-0.31 83.73
-0.07
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:37
Трамп назвал хорошими свои недавние контакты с Путиным
18:31
Путин встретился с султаном Брунея на саммите Россия — АСЕАН
18:30
«Не так серьезно»: онкобольной мужчина обесценивает проблемы партнерши
18:17
Беспилотные такси планируют запустить в новых районах Москвы
18:12
Президент Филиппин пригласил Путина посетить саммит АСЕАН в Маниле
18:03
СК России опубликовал кадры последствий атаки ВСУ по автобусу под Брянском

Сейчас читают

Под прикрытием Белого орла: поляки дезертируют с поля битвы с Россией
Как понять, что клубника сладкая и без пестицидов: советы биолога
«Не просыпалась, и мать вошла в комнату»: появились новые детали обстоятельств смерти Эдже Иртем
Тайга «съела» семью? Эксперт назвал тревожные версии исчезновения Усольцевых

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео