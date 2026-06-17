Путин в Казани пообщался с жителями и гостями города

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Алена Куликова
Алена Куликова 39 0

Краткая беседа с президентом прошла у одной из главных достопримечательностей города.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Президент России Владимир Путин посетил Казанский Кремль, где пообщался с гражданами, находившимися у одной из главных достопримечательностей города. Об этом сообщил корреспондент «Известий».

Во время прогулки глава государства обратился к людям с вопросом о впечатлениях от столицы Татарстана.

«Нравится Казань?» — спросил президент.

В ответ собравшиеся заявили, что город им очень нравится.

Жители и гости города также поприветствовали российского лидера и пожелали ему здоровья и счастья. Владимир Путин поблагодарил собеседников за теплые слова и поинтересовался, из каких регионов они приехали в Казань.

В ответ участники беседы сообщили, что прибыли из Новосибирска, Екатеринбурга и других городов России. На этом краткий разговор завершился.

Ранее президент Филиппин пригласил Путина посетить саммит АСЕАН в Маниле.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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