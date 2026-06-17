Ковальчук навестил пострадавших в результате атаки на автобус в Брянской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук посетил в больнице пострадавших в результате атаки ВСУ на автобус с белорусской детской футбольной командой. Об этом он сообщил в своем канале в мессенджере МАКС.

По словам главы региона, дети тяжело переживают случившееся. Он также пообщался с родителями пострадавших. Один из мальчиков находится в реанимации, рядом с ним остается мать, которая также ехала в атакованном автобусе.

«Прогнозы медиков благоприятные, жизни детей ничего не угрожает», — сообщил Ковальчук.

Он отметил, что в ближайшее время к работе подключатся специалисты Центра медицины катастроф, имеющие опыт лечения пациентов с баротравмами и осколочными ранениями. При необходимости детей могут направить на лечение в московские клиники.

Кроме того, белорусские медики уже прибыли в Почеп, где размещены пассажиры автобуса, не получившие травм. Для 36 человек организован пункт временного размещения, где с ними работают психологи.

Ковальчук также заявил, что, по его мнению, атака была нанесена по гражданскому транспорту целенаправленно. По его словам, на этом же участке дороги в тот день произошли и другие инциденты с транспортными средствами, из-за чего часть трассы пришлось временно перекрыть.

ВСУ 17 июня нанесли удар по автобусу с детской футбольной командой из Белоруссии. Транспорт, в котором находились юные спортсмены из Гомеля, следовал в Геленджик. Автобус атаковали при помощи беспилотника самолетного типа. В результате погибла женщина, сопровождавшая команду. Восемь граждан Белоруссии, в том числе шестеро детей, получили ранения.

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