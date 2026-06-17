Легкомоторный самолет разбился в Подмосковье — есть жертвы

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Эксклюзив 95 0

По предварительным данным, погибли два человека.

Легкомоторный самолет разбился в Подмосковье — фото

Фото: МЧС России

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Легкомоторный самолет разбился в Подмосковье

В Московской области потерпел крушение легкомоторный самолет. По предварительной информации, жертвами авиакатастрофы стали два человека. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Инцидент произошел в Сергиево-Посадском городском округе у аэродрома Вихрево. Воздушное судно разбилось во время захода на посадку.

На месте работают экстренные службы. Специалистам предстоит установить точную причину происшествия и восстановить картину последних минут полета.

В воскресенье, 14 июня, в Рио-де-Жанейро столкнулись два вертолета, в результате чего погибли шесть человек. По словам очевидцев, воздушные суда столкнулись непосредственно в небе. Авария произошла утром в юго-западной части города. Известно, что в одном из вертолетов находился американский певец Оливер Три, он погиб.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Росавиация объявила о введении с 20 июня особого режима использования воздушного пространства в ряде регионов Центральной России. Под ограничения попадут полеты легких и сверхлегких воздушных судов, а также гражданских беспилотников.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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