Владельца одного из крупнейших Telegram-каналов Украины задержали во Львове

Громкая новость, связанная с попытками ВСУ хоть как-то заткнуть дыры на фронте. На Украине задержали владельца одного из крупнейших Telegram-каналов страны «Труха Украина».

Его остановили сотрудники ТЦК во Львове и обвинили в том, что у него нет ни отсрочки, ни «брони» от отправки на фронт. Сам Максим Лавриненко на видео настаивает, что проходил медкомиссию, а также намекает, что него есть деньги…

Владелец канала «Труха Украина» уже предположил, с чем может быть связано его задержание. По мнению Лавриненко, оно случилось после публикаций о коррупции в рядах ВСУ. И нашли его по приказу министра обороны Украины.

В оборонном ведомстве Незалежной факт задержания также подтвердили.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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