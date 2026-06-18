В Израиле начались массовые протесты ультраортодоксов

В Израиле властям сейчас приходится решать внутренние проблемы. По всей стране вспыхнула новая волна массовых демонстраций против призыва в армию — ультраортодоксов. После задержания студентов религиозных семинарий, которые отказались явиться по повесткам, тысячи человек вышли на улицы, начали перекрывать дороги и вступать в столкновения с полицией. Почему один из самых болезненных социальных конфликтов снова разгорается в городах еврейского государства — расскажет корреспондент «Известий» Никита Кулюхин. Он сейчас в Израиле.

Сначала Биби, как называют премьера Нетаньяху, заигрывал с харедим. А теперь — буквально — снимает с них брюки. Когда полицейский хватает человека и тащит его по асфальту, ткань цепляется и рвется.

Полиция Израиля применила дубинки, светошумовые гранаты и электрошокеры против харедим. Те пытались перекрыть главную дорогу у своего форпоста — города Бней-Брак. Но сидячая забастовка — вне закона.

По закону, израильтяне обязаны служить в армии с 18 лет: три года — для мужчин и два года — для женщин. Но харедим отказываются исполнять гражданский долг, объясняя это тем, что это подрывает их веру и отвлекает от ее изучения.

Центром протестов стал Иерусалим. Там 19 студентов ешивы — школы, где изучают Тору, пытались взять штурмом дом заместителя председателя Верховного суда Израиля, Ноама Сольберга. Их арестовали. А теперь отдают в руки военной полиции. Она наказывает жестче. Это произвол, считают лидеры иудеев-ортодоксов.

Призыв в ЦАХАЛ — всеобщая повинность. Это решение Верховного суда от 25 июня 2024 года. С тех пор уклонистов арестовывают.

По оценкам экономистов, призыв евреев-ультраортодоксов на службу создаст к 2034 году экономический эффект от трудоустройства харедим в 100 миллиардов шекелей. Это 34 миллиарда долларов США.

Сейчас харедим — почти 15% населения Израиля. Но, по прогнозам, уже через четверть века их будет треть населения. При том, что уже половина мужчин-харедим принципиально не работают, а изучают Тору. Харедимская семья, в которой отец не работает, получает в четыре раза больше финансовой помощи от государства, чем светская еврейская семья. Все это заметно бьет по экономике Израиля, госдолг которого уже достиг 70%. Этой осенью в Израиле — парламентские выборы, и привлечение ортодоксов, даже силой, в экономику страны становится предвыборной картой Нетаньяху и его кабинета.

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