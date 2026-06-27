В Петербурге все готово к проведению праздника выпускников «Алые паруса — 2026»

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 305 0

Организаторы вновь подготовили для зрителей зрелищную программу с современными сценическими технологиями.

Как проходит подготовка к Алым парусам 2026 в Петербурге

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Алые паруса 2026

Совсем немного времени остается до начала грандиозного праздника выпускников «Алые паруса — 2026» в Санкт-Петербурге. На Дворцовой площади завершаются последние приготовления.

В центре сюжета праздника «Алые паруса — 2026» — человек и его мечта. Режиссеры предложат взглянуть на мечту не как на абстрактное желание, а как на живой процесс, который начинается в детстве и проходит через весь жизненный путь.

Именно эта идея станет основой драматургии праздника и объединит все его элементы — от музыкальных номеров до визуального решения сцены. В этом году на площади не будет просто зрителей: каждый станет частью происходящего, жителем «Города мечтателей». Массовые интерактивные эпизоды, включая «народное караоке», объединят тысячи выпускников, их родителей и гостей Северной столицы в одно большое событие.

Организаторы вновь подготовили для зрителей зрелищную концертную программу. Для выпускников выступят Елка, Татьяна Куртукова, Юлианна Караулова, Люся Чеботина, Алекс Лим, Алена Свиридова и Григорий Мирошниченко, Filatov & Karas, группа TRITIA, Юлия Пересильд и группа «МАNДРАГОРА».

Ведущими вечера станут Ника Здорик, Сергей Городничий, Юлианна Караулова, Вячеслав Макаров и Даша Александрова.

Главным же событием праздника традиционно станет проход по Неве брига «Россия» под алыми парусами. В этом году водно-пиротехническое шоу праздника «Алые паруса» обрело особую художественную концепцию, вдохновленную образами русских сказок. При этом зрителей ждет не буквальное погружение в мифологию, а современное прочтение известных сюжетов через призму актуальных ценностей и смыслов. Организаторы шоу обращаются к архетипам, которые понятны каждому: дружба, добро, любовь, верность, выбор жизненного пути.

К настоящему моменту на главной площади Северной столицы завершается саундчек артистов. На Дворцовую уже прибывают выпускники, для которых и проводится праздник.

Праздник выпускников «Алые паруса» — визитная карточка культурной столицы. Впервые он состоялся в 1968 году, но через несколько лет традиция прервалась. В 2005 году ее возродили по инициативе Акционерного банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

В этом году по традиции «Алые паруса — 2026» покажет Пятый канал. Начало эфира — 27 июня в 22:00 по московскому времени. Трансляция же «Алых парусов» в прошлом году была отмечена национальной телевизионной премией ТЭФИ в номинации «Трансляция культурного события». Аудитория праздника по всему миру достигла 45,7 миллиона человек с учетом телеэфира, интернета и охвата на международной орбите. Этот результат стал рекордным за всю историю проекта.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Алые паруса 2026
27 июн
«Не переставайте идти вперед»: солист группы TRITIA обратился к выпускникам
27 июн
«Санкт-Петербург помнит все»: Вячеслав Макаров раскрыл тайну «Алых парусов»
27 июн
«Мы в вас верим»: Пересильд призвала выпускников больше мечтать
27 июн
«Из детства юность уведет»: Руденко и HOR ярко выступили на «Алых парусах»
27 июн
«Самое красивое — ваши мечты»: выпускников на «Алых парусах — 2026» поздравили космонавты
27 июн
«Разделит со мной»: актриса Здорик заплакала, думая о сестре на «Алых парусах»
27 июн
«Масштаб поражает»: Вячеслав Макаров сравнил «Алые паруса» со своим выпускным
27 июн
«Скучать и сиять»: Пересильд окунула гостей «Алых парусов» в мечты о первых свиданиях
27 июн
«Вставай!» — Ника Здорик не поверила, что будет ведущей «Алых парусов»
27 июн
«Другие задачи»: Юлия Пересильд вспомнила о своем выпускном на «Алых парусах — 2026»
+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
77.06
1.43 87.40
1.63
Месяц Деревянной Козы: китайский гороскоп на июль 2026 года

Последние новости

23:28
«Не переставайте идти вперед»: солист группы TRITIA обратился к выпускникам
23:19
«Санкт-Петербург помнит все»: Вячеслав Макаров раскрыл тайну «Алых парусов»
23:12
«Мы в вас верим»: Пересильд призвала выпускников больше мечтать
23:09
«Из детства юность уведет»: Руденко и HOR ярко выступили на «Алых парусах»
23:04
«Самое красивое — ваши мечты»: выпускников на «Алых парусах — 2026» поздравили космонавты
23:01
«Разделит со мной»: актриса Здорик заплакала, думая о сестре на «Алых парусах»

Сейчас читают

По тайному следу Усольцевых. Куда пропала целая семья - итоги расследования
Правило четырёх сезонов: Сябитова объяснила, сколько нужно встречаться до свадьбы
Денежный гороскоп на июль 2026: одним - лотерейный куш, а другим - ловушки мошенников
Прямая трансляция праздника выпускников «Алые паруса — 2026»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео