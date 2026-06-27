Совсем немного времени остается до начала грандиозного праздника выпускников «Алые паруса — 2026» в Санкт-Петербурге. На Дворцовой площади завершаются последние приготовления.

В центре сюжета праздника «Алые паруса — 2026» — человек и его мечта. Режиссеры предложат взглянуть на мечту не как на абстрактное желание, а как на живой процесс, который начинается в детстве и проходит через весь жизненный путь.

Именно эта идея станет основой драматургии праздника и объединит все его элементы — от музыкальных номеров до визуального решения сцены. В этом году на площади не будет просто зрителей: каждый станет частью происходящего, жителем «Города мечтателей». Массовые интерактивные эпизоды, включая «народное караоке», объединят тысячи выпускников, их родителей и гостей Северной столицы в одно большое событие.

Организаторы вновь подготовили для зрителей зрелищную концертную программу. Для выпускников выступят Елка, Татьяна Куртукова, Юлианна Караулова, Люся Чеботина, Алекс Лим, Алена Свиридова и Григорий Мирошниченко, Filatov & Karas, группа TRITIA, Юлия Пересильд и группа «МАNДРАГОРА».

Ведущими вечера станут Ника Здорик, Сергей Городничий, Юлианна Караулова, Вячеслав Макаров и Даша Александрова.

Главным же событием праздника традиционно станет проход по Неве брига «Россия» под алыми парусами. В этом году водно-пиротехническое шоу праздника «Алые паруса» обрело особую художественную концепцию, вдохновленную образами русских сказок. При этом зрителей ждет не буквальное погружение в мифологию, а современное прочтение известных сюжетов через призму актуальных ценностей и смыслов. Организаторы шоу обращаются к архетипам, которые понятны каждому: дружба, добро, любовь, верность, выбор жизненного пути.

К настоящему моменту на главной площади Северной столицы завершается саундчек артистов. На Дворцовую уже прибывают выпускники, для которых и проводится праздник.

Праздник выпускников «Алые паруса» — визитная карточка культурной столицы. Впервые он состоялся в 1968 году, но через несколько лет традиция прервалась. В 2005 году ее возродили по инициативе Акционерного банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

В этом году по традиции «Алые паруса — 2026» покажет Пятый канал. Начало эфира — 27 июня в 22:00 по московскому времени. Трансляция же «Алых парусов» в прошлом году была отмечена национальной телевизионной премией ТЭФИ в номинации «Трансляция культурного события». Аудитория праздника по всему миру достигла 45,7 миллиона человек с учетом телеэфира, интернета и охвата на международной орбите. Этот результат стал рекордным за всю историю проекта.

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