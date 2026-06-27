«Санкт-Петербург помнит все»: Вячеслав Макаров раскрыл тайну «Алых парусов»

Телеведущий Вячеслав Макаров раскрыл тайну «Алых парусов»

Санкт-Петербург помнит все и бережно хранит мечты. Об этом заявил телеведущий Вячеслав Макаров на празднике выпускников «Алые паруса — 2026».

Макаров признался, что сегодня сбылась его давняя детская мечта. Когда родные в детстве спрашивали, кем Вячеслав хочет стать, он без сомнений отвечал, что видит себя артистом на большой сцене. Тогда он еще не до конца понимал масштаб этих слов, но именно о таком мгновении мечтал много лет.

«Сегодня моя мечта сбылась. Я этого не забуду никогда», — отметил телеведущий, говоря об огромной сцене, горящих глазах зрителей и невероятной энергии зала.

Певица Юлианна Караулова подчеркнула, что «Алые паруса» остаются праздником, который невозможно забыть, потому что он связан не только с выпускниками, но и с памятью самого Петербурга. Артистка напомнила, что традиция началась еще в 1968 году, когда по набережным гуляли сегодняшние бабушки и дедушки, загадывали желания, смотрели на корабль и встречали новую взрослую жизнь.

«Наш старый добрый город мечтателей Санкт-Петербург помнит самые первые „Алые паруса“ 1968 года, когда наши бабушки и дедушки гуляли по набережным и загадывали желания, глядя на алые паруса, строили планы и прощались с юностью», — отметила Караулова.

Макаров добавил, что для каждого выпускника «Алые паруса» становятся личной точкой отсчета. Одни после праздника уезжают за мечтой в другие города, другие навсегда связывают юность с Петербургом, белыми ночами и первой любовью. Ведущий подчеркнул, что город хранит все самые важные мгновения этой ночи — признания, взгляды, объятия и надежды, с которыми вчерашние школьники уходят во взрослую жизнь.

«Санкт-Петербург помнит все. Наши слова, наши взгляды, наши объятия. Санкт-Петербург абсолютно все мечты выпускников хранит очень бережно», — отметил Макаров.

Телевизионную трансляцию праздника ведет Пятый канал — прямой эфир начался в 22:00 по московскому времени. Съемка ведется с воды, воздуха и набережных, что позволит зрителям подробно увидеть проход брига «Россия».

Впервые выпускной вечер «Алые паруса» прошел в 1968 году в Ленинграде. В тот год более 25 тысяч молодых людей собрались на набережной Невы, чтобы посмотреть на торжественный проход яхты «Металлист» под алыми парусами. До 1979 года сказочное шоу в Северной столице проходило ежегодно, но затем традиция прервалась. Праздник возродили в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. Сегодня он привлекает десятки тысяч выпускников, а его телетрансляцию смотрят миллионы зрителей как в России, так и за рубежом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.