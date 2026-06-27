Число жертв в результате удара ВСУ по Брянской области выросло до двух человек
Еще одна пострадавшая скончалась в больнице.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В селе Петрятинка Брянской области в результате удара ВСУ погибло двое человек. Эту информацию сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук на своей странице в Telegram.
«Количество погибших в результате бесчеловечного удара в селе Петрятинка выросло до двух человек», — написал он в личном блоге.
Водитель автомобиля погиб на месте происшествия. Его спутницу, находившуюся в машине, срочно госпитализировали. По информации Ковальчука, врачи приложили все усилия для ее спасения, но, к сожалению, она не выжила.
«Выражаю глубокие соболезнования родным погибших. Никаких слов не хватит, чтобы восполнить потерю близких», — подчеркнул он.
Ковальчук заявил, что предоставит финансовую помощь семьям пострадавших.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что российские средства ПВО с 8:00 до 20:00 уничтожили и перехватили 124 украинских беспилотника. Дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и акваторией Черного моря.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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