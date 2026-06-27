Учителя на «Алых парусах — 2026» пожелали выпускникам верить в себя и успех

Педагоги поздравили школьников на празднике выпускников «Алые паруса — 2026» в Санкт-Петербурге и дали им напутствия перед началом взрослой жизни. Видео с обращениями учителей публикует 5-tv.ru.

Для наставников выпускной стал не только торжественным, но и очень личным событием. Директор школы № 225 Александр Федосеенко признался, что этот день всегда вызывает смешанные чувства.

«Выпускной для меня — это праздник радостный и грустный одновременно», — отметил он.

По словам Федосеенко, радость связана с гордостью за ребят, которые окончили школу и теперь будут искать себя, свое дело и свой путь. При этом педагогам непросто расставаться с учениками, которых они учили и поддерживали на протяжении многих лет.

«Ты испытываешь огромную радость и гордость за тех ребят, которые учились в школе, и грусть от того, что они уходят», — сказал директор.

Заместитель директора по воспитательной работе школы № 225 Елена Стабровская подчеркнула, что достижения выпускников имеют для педагогов особое значение. По ее словам, учителя часто переживают за успехи своих учеников даже сильнее, чем за собственные.

«Ваши успехи важны для педагогов, которые отпускают вас в большую взрослую жизнь», — обратилась она к выпускникам.

Также Стабровская пожелала ребятам быть успешными и уверенно идти вперед. Педагог отметила, что для учителей главное — видеть, как вчерашние школьники находят свое место в жизни.

Особенно теплое напутствие своим ученикам дала заслуженный учитель школы № 47 имени Дмитрия Лихачева Ольга Покропаева. В этом году она выпускает 11 «А» класс и призналась, что говорит эти слова своим любимым ребятам.

«Никогда не останавливайтесь на достигнутом, мечтайте, чтобы все ваши мечты осуществились», — пожелала она.

Покропаева также призвала выпускников ничего не бояться, идти к своим целям и становиться лучшей версией себя. Свое обращение она завершила словами, которые особенно точно совпали с настроением праздника.

«Дорогие мои, в добрый путь под «Алыми парусами», — сказала педагог.

Советник директора по воспитанию школы № 225 Юлия Мыскова пожелала выпускникам верить в себя и не отказываться от мечты. Она также напомнила ребятам о важности школьной дружбы, которая часто остается с человеком на долгие годы.

«Я желаю, чтобы в вашей жизни все сложилось, чтобы вы верили в себя, верили в свои мечты и следовали за ними», — сказала Мыскова.

Она добавила, что выпускникам важно сохранить дружбу, которая родилась в школьные годы, и пронести ее через всю жизнь.

Классный руководитель 11 класса школы № 225 Мария Сластенко сделала акцент на доброте. По ее словам, именно тепло и человечность — то, что каждый может принести в этот мир.

«Будьте добрыми, потому что другие роли уже заняты», — отметила она.

В завершение Александр Федосеенко пожелал выпускникам найти дело, которое будет не только нравиться им самим, но и приносить пользу другим людям.

«Я желаю ребятам, чтобы они нашли то дело, которым им хочется заниматься. И чтобы оно приносило пользу людям», — добавил директор.

Праздник выпускников «Алые паруса — 2026»

Вечерняя программа на Дворцовой площади началась в 22:00. Перед выпускниками выступают Татьяна Куртукова, Юлианна Караулова, семейный дуэт Алены Свиридовой и Григория Мирошниченко, Юлия Пересильд и группа «МАNДРАГОРА», Елка, Алекс Лим и Люся Чеботина.

Ближе к полуночи основное действие переместится в акваторию Невы. Там зрителей ждет водно-пиротехническое шоу по мотивам русских сказок. Главным моментом праздника станет проход белоснежного брига «Россия» под алыми парусами. По традиции он символически провожает вчерашних школьников во взрослую жизнь.

Праздник «Алые паруса» возродили в 2005 году после многолетнего перерыва. Инициаторами стали Акционерный Банк «РОССИЯ», Правительство Санкт-Петербурга и Пятый канал.

С тех пор праздник стал одной из самых узнаваемых традиций Петербурга и важным событием для выпускников со всей страны. В этом году «Алые паруса» вдохновят не только ребят на берегу: пока главный бриг пройдет по Неве, больше десятка других парусников отправятся в дальнее плавание.

Ранее, писал 5-tv.ru, телеведущий Вячеслав Макаров раскрыл тайну «Алых парусов».

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