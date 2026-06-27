«Не переставайте идти вперед»: солист группы TRITIA обратился к выпускникам

Солист группы TRITIA Вячеслав Мартюшов призвал выпускников всегда идти вперед

Солист группы TRITIA Вячеслав Мартюшов призвал участников праздника выпускников «Алые паруса-2026» всегда идти вперед.

Музыкант отметил, что любой успех складывается не только из побед, но и из ошибок, неудач и сложных решений. По его словам, самое важное — находить в себе силы двигаться дальше, даже когда обстоятельства складываются не в пользу мечты.

«Говорят, что, чтобы добиться успеха, нужно девять раз упасть и десять раз подняться. Я хотел бы пожелать вам, ребята, никогда не бояться падать, но после вставать и продолжать идти вперед», — сказал артист.

Мартюшов подчеркнул, что участники TRITIA хорошо понимают чувства нынешних выпускников, поскольку сами когда-то стояли на их месте. Он напомнил, что путь группы начинался с первых песен и репетиций, а дорога к сцене оказалась наполнена трудностями и разочарованиями. Однако именно упорство помогло коллективу добиться своего.

«Никогда не переставайте мечтать, друзья, и никогда не переставайте идти вперед», — обратился музыкант к выпускникам.

Его слова стали еще одним напутствием для тех, кто в эту ночь прощается с детством и отправляется навстречу собственным вершинам.

Телевизионную трансляцию праздника ведет Пятый канал — прямой эфир начался в 22:00 по московскому времени. Съемка будет вестись с воды, воздуха и набережных, что позволит зрителям подробно увидеть проход брига «Россия».

Впервые выпускной вечер «Алые паруса» прошел в 1968 году в Ленинграде. В тот год более 25 тысяч молодых людей собрались на набережной Невы, чтобы посмотреть на торжественный проход яхты «Металлист» под алыми парусами. До 1979 года сказочное шоу в Северной столице проходило ежегодно, но затем традиция прервалась.

Праздник возродили в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. Сегодня он привлекает десятки тысяч выпускников, а его телетрансляцию смотрят миллионы зрителей как в России, так и за рубежом.

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