Сбой в голове: психиатр назвала три способа быстро остановить паническую атаку

Психиатр Ястребова: главные причины панических атак — недосып и стресс

Повторяющиеся панические атаки — следствие сбоя в работе головного мозга, а не признак слабых нервов или проблем с сердцем. Об этом в беседе с порталом Life.ru рассказала врач-психиатр Валентина Ястребова.

«Панические атаки — это не просто эмоции, это настоящее заболевание. Важно понимать: если атаки повторяются часто, это повод обратиться к психиатру для формирования терапии», — сказала эксперт.

Однако если сильный приступ тревоги накрыл человека внезапно, с ним можно справиться самостоятельно за несколько минут без лекарств и вызова скорой помощи с помощью трех простых приемов.

Первый метод — это психологическое заземление по схеме «5-4-3-2-1». В момент паники нужно вслух назвать пять любых окружающих предметов, четыре звука вокруг, три тактильных ощущения, два запаха и один вкус. Простой пересчет возвращает мозг из воображаемой катастрофы в реальность.

Второй способ заключается в дыхании по системе «Квадрат». Необходимо делать вдох, задержку дыхания, выдох и еще одну задержку ровно по четыре секунды на каждый этап.

Третий прием — использование холода, например, умывание ледяной водой или сжатие кубика льда в кулаке.

«Это вызывает „рефлекс ныряния“ и резко сбивает тахикардию», — пояснила Ястребова.

Врач объяснила, что паническая атака происходит из-за ошибки в миндалевидном теле мозга, которое принимает обычное легкое головокружение или частый пульс за смертельную угрозу и экстренно выбрасывает в кровь адреналин. Главными причинами такого сбоя обычно становятся хронический недосып и накопленный стресс.

Чтобы предотвратить повторение приступов, психиатр советует больше отдыхать и не доводить организм до истощения.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что дыхательные практики могут снизить уровень стресса, воздействуя на физиологические механизмы тревоги.

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