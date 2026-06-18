Телеведущая Юлия Меньшова: русская женщина уникальна в своем терпении

Телеведущая и актриса Юлия Меньшова поделилась своим мнением о том, кого можно назвать русской женщиной. Своими размышлениями она поделилась с подписчиками в соцсети, подчеркнув, что считает россиянок символом силы, терпения и самоотдачи.

По словам Меньшовой, именно женщины во многом помогали стране преодолевать тяжелые периоды истории и справляться с многочисленными испытаниями.

«Думаю, что это великая женщина. Я не залезала в душу других наций, но я думаю, что последние сто с гаком лет наша страна, вообще-то, выжила на русской женщине, которая тащит на своих плечах такие невзгоды, которые вообще себе представить невозможно», — заявила телеведущая.

Также она отметила, что многие женщины одновременно воспитывают детей, занимаются работой и несут ответственность за сохранение семейных ценностей. По мнению Меньшовой, именно матери часто рассказывают детям о семейной истории, подвигах предков и любви к Родине.

«Она рожает детей, фактически в одиночку их воспитывает, поднимает, пытается им еще успеть рассказать про то, что страну надо любить, надо быть преданным. Рассказывает про отцов и дедов, которые погибли и которые были прекрасные, их примеру нужно подражать», — сказала она.

Меньшова считает, что одной из главных черт русской женщины является способность выдерживать серьезные жизненные нагрузки и при этом сохранять внутреннюю силу.

«Я думаю, что русская женщина — уникальное по терпению создание», — подчеркнула телеведущая.

В качестве примера она привела собственный опыт, отметив, что совмещала материнство, работу и заботу о себе. По ее словам, современная женщина постоянно находится в напряженном ритме жизни и стремится успешно справляться сразу с несколькими задачами.

«Это нужно быть в таком тонусе все время. Успевать быть мамой, вытирать носы, готовить на кухне и говорить с мужем», — отметила Меньшова.

Телеведущая добавила, что русские женщины часто предъявляют к себе очень высокие требования и стремятся быть успешными сразу во многих сферах жизни.

«Русская женщина очень требовательна к себе. Она очень много сама с себя спрашивает. И хочет быть идеальна во всем», — заключила она.

Ранее, писал 5-tv.ru, сербский кинорежиссер Эмир Кустурица высказался о русской культуре.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.