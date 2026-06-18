«Мне было весело»: Карина Кросс вспомнила, как в детстве потерялась в парке

Карина Кросс рассказала, как в детстве потерялась в Парке Горького

Блогер Карина Кросс вспомнила, как в детстве потерялась в московском Парке Горького. Об этом знаменитость рассказала в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере фильма «Где ты?».

Тема пропажи детей, по словам Кросс, требует особого внимания со стороны общества. Она убеждена, что забота о подрастающем поколении начинается с простого участия и неравнодушия. Вспоминая собственную историю, блогер призналась, что тогда вовсе не осознавала серьезности ситуации.

«В парке Горького я просто стояла с лошадкой, и я потерялась. Но мне было весело, я там с лошадкой взаимодействовала», — рассказала Кросс.

Пока девочка была увлечена своим занятием, ее искали родственники. В итоге бабушка, дедушка и мама нашли Карину, и все закончилось хорошо.

По словам Карины, когда пропадает ребенок, к его поискам должно подключаться как можно больше людей. По ее мнению, общество до сих пор сталкивается со многими проблемами именно из-за недостатка взаимной поддержки.

Кросс отметила, что регулярно говорит о важности человеческой солидарности и считает, что кинематограф способен напоминать зрителям о необходимости помогать друг другу. По ее словам, именно такие истории учат людей не проходить мимо чужой беды и быть внимательнее к окружающим.

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