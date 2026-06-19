Что в тренде? Названы самые модные цвета машин в России в 2026 году

Автоэксперт Блинов: россияне стали чаще приобретать серые, зеленые и синие машин

Серый, синий и зеленый цвета автомобилей стали главными трендами на российском рынке в 2026 году. Об этом изданию Газета.ру сообщил директор по маркетингу компании-автодилера Юрий Блинов.

«В 2026 году структура спроса совпадает с мировыми трендами. Белый, черный и серый по-прежнему формируют основу рынка новых автомобилей благодаря высокой ликвидности и лучшей остаточной стоимости», — пояснил эксперт.

По словам Блинова, водители сейчас ищут баланс между практичностью и индивидуальностью. Именно поэтому серые, синие и зеленые оттенки показывают самый заметный рост популярности среди новинок автопрома.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что АвтоВАЗ рассматривает возможность введения подписки на свои автомобили. Первая модель, доступная по этой программе, может стать Lada Vesta, которую планируют сдавать в аренду за почти 40 тысяч рублей в месяц на год.

Важно, что подписка позволяет управлять машиной трем водителям и ограничивает пробег до 30 тысяч километров в год. Все дополнительные расходы, такие как страховка, техническое обслуживание и замена шин, уже включены в ежемесячный платеж.

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