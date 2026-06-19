Что в тренде? Названы самые модные цвета машин в России в 2026 году

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 36 0

Покупатели теперь хотят, чтобы транспорт был не только практичным, но и индивидуальным.

Какие самые популярные цвета машин в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Автоэксперт Блинов: россияне стали чаще приобретать серые, зеленые и синие машин

Серый, синий и зеленый цвета автомобилей стали главными трендами на российском рынке в 2026 году. Об этом изданию Газета.ру сообщил директор по маркетингу компании-автодилера Юрий Блинов.

«В 2026 году структура спроса совпадает с мировыми трендами. Белый, черный и серый по-прежнему формируют основу рынка новых автомобилей благодаря высокой ликвидности и лучшей остаточной стоимости», — пояснил эксперт.

По словам Блинова, водители сейчас ищут баланс между практичностью и индивидуальностью. Именно поэтому серые, синие и зеленые оттенки показывают самый заметный рост популярности среди новинок автопрома.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что АвтоВАЗ рассматривает возможность введения подписки на свои автомобили. Первая модель, доступная по этой программе, может стать Lada Vesta, которую планируют сдавать в аренду за почти 40 тысяч рублей в месяц на год.

Важно, что подписка позволяет управлять машиной трем водителям и ограничивает пробег до 30 тысяч километров в год. Все дополнительные расходы, такие как страховка, техническое обслуживание и замена шин, уже включены в ежемесячный платеж.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
73.36
0.61 85.03
0.69
Не бойтесь перемен: китайский гороскоп на неделю с 22 по 28 июня

Последние новости

4:40
Яблоня пошла трещинами: как вылечить дерево и спасти от вредителей
4:20
Что в тренде? Названы самые модные цвета машин в России в 2026 году
4:10
Умер номинированный на «Грэмми» рэп-продюсер Тэй Кит
4:05
Двое неизвестных избили депутата от «Альтернативы для Германии» Михаэля Майстера
4:00
Не бойтесь перемен: китайский гороскоп на неделю с 22 по 28 июня
3:40
Неправильный шашлык: какая посуда опасна для маринования мяса

Сейчас читают

Неправильный шашлык: какая посуда опасна для маринования мяса
«Подошел близко, сел на колени»: Билан рассказал о встрече с Майклом Джексоном
Не просто капризы: когда детское упрямство говорит о психическом расстройстве
Тайга «съела» семью? Эксперт назвал тревожные версии исчезновения Усольцевых

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео