Лавров сообщил о желании Турции участвовать в диалоге по Украине

Лавров: Турция хочет приносить практическую пользу в переговорах по Украине

Турция предложила свою помощь не только в предоставлении площадки для переговоров по украинскому кризису, но и в самом обсуждении процесса урегулирования. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встреч с турецким коллегой Хаканом Фиданом.

Комментарий главы МИД РФ опубликован на сайте ведомства. В своем комментарии Лавров подчеркнул, что вопрос участия Анкары в диалоге по Украине стал одной из центральных тем международной повестки в ходе визита Фидана в Москву.

«Турция подтвердила свою заинтересованность не просто площадку предоставить, а быть полезной в переговорах. Если, разумеется, обе стороны сочтут это возможным», — сказал Лавров.

Незадолго до заявления главы российского внешнеполитического ведомства помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Хакан Фидан подтвердил готовность Турции принять новый раунд переговоров по Украине на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее 5-tv.ru подводил итоги беседы Путина и Фидана, которая состоялась на полях саммита Россия — АСЕАН. Он проходит в Казани 17–19 июня. В Кремле подчеркивали, что инициатива исходила от турецкой стороны и была поддержана российской. Представитель страны передал Путину горячий привет от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.