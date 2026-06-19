Дисплазия шейки матки: что делать, если гинеколог обнаружил «предрак»

Онколог Пурцхванидзе: дисплазию шейки матки нужно лечить, а не наблюдать

Цервикальная интраэпителиальная неоплазия (Cervical Intraepithelial Neoplasia, CIN) или дисплазия шейки матки — диагноз, который часто называют «предраком», и он сильно пугает многих женщин. Паника ни к чему, но и медлить с лечением, а тем более соглашаться на предложение врача «наблюдать» не стоит. Тактика выжидания может быть крайне опасной. Об этом журналистам издания aif.ru рассказала врач-онколог Виолетта Пурцхванидзе.

Дисплазия шейки матки — это патологическое изменение клеток поверхности шейки матки. Такое состояние еще не относится к онкологическим заболеваниям, это не рак, но без своевременной диагностики и терапии измененные клетки могут приобрести злокачественный характер. Снизить риск развития рака шейки матки помогают регулярные обследования и правильно подобранное лечение.

Основная причина заболевания — вирус папилломы человека (ВПЧ), который передается половым путем. Если оно прогрессирует, вероятность развития онкологического заболевания тоже растет. Есть три степени дисплазии: CIN I, CIN II и CIN III, следующая — рак. При этом переход к злокачественному процессу может произойти достаточно быстро.

Методы лечения дисплазии шейки матки

Самый распространенный способ — конизация шейки матки. Это хирургическая процедура, во время которой часть пораженного органа удаляется вместе с пораженными тканями. Важно, что под угрозой оказывается не только репродуктивная функция. Шейка также защищает полости матки от инфекций и играет важную роль в сохранении беременности. Однако конизация не всегда побеждает ВПЧ. Хирургическое вмешательство должно быть обоснованным, а пациенту необходимо знать обо всех возможных последствиях.

Фотодинамическая терапия (ФДТ) — современный органосохраняющий метод лечения. Он направлен на воздействие на патологически измененные клетки без удаления части шейки матки. Его рекомендуют женщинам, которые хотят избежать хирургического вмешательства и соответствующих рисков, а также планируют беременность. Каждый вариант терапии обсуждается пациенткой и лечащим врачом в соответствии с особенностями течения недуга.

Ранее 5-tv.ru писал о новом анализе, выявляющем рак толстой кишки на ранней стадии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.