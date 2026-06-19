До мира еще далеко: Израиль нанес артиллерийские удары по Ливану

Израиль нанес артиллерийские удары по Ливану

На юге Ливана происходит противостояние между движением «Хезболла» и Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом свидетельствуют публикации PressTV и Sabereen news.

Сообщалось, что ливанские бойцы атаковали и подожгли израильский военный автомобиль, который пытался продвинуться к району Али аль-Тахер на юге страны. По данным местных источников, нападение также было совершено в окрестностях города Кфар-Тебнит.

Израильские войска, в свою очередь, нанесли артиллерийские удары по городу Кфар-Джуз в районе Набатия.

Информации о точном количестве пострадавших и масштабе разрушениях не сообщается.

Как ранее писал 5-tv.ru, Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании и прекращении военных действий. Документ был подписан обеими сторонами в электронном виде, после чего моментально вступил в силу.

Позднее стало известно, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи лично дал разрешение на подписание мирного соглашения с США и отметил, что американский лидер Дональд Трамп пошел на этот шаг от явного «отчаяния».

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