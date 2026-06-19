В британском зоопарке мужчина столкнул трехлетнего ребенка в вольер с крокодилом

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 66 0

Мальчик госпитализирован с серьезными травмами в тяжелом состоянии.

В британском зоопарке ребенка толкнули в вольер с крокодилом

Фото: www.globallookpress.com/Aleksey Smyshlyaev

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Один из посетителей мини-зоопарка Johnsons of Old Hurst, расположенном на частной ферме в британском графстве Кембриджшир, столкнул трехлетнего ребенка в вольер с крокодилом. Об этом сообщили представители местных правоохранительных органов.

«Полицию вызвали в зоопарк, сообщив об инциденте с трехлетним мальчиком, который оказался в вольере с крокодилом. Мальчик был доставлен в больницу Адденбрук с серьезными травмами, его состояние критическое, но стабильное», — сказано в заявлении.

В полиции не уточнили, где были родители пострадавшего малыша. Он остается в больнице, врачи прогнозируют благополучное восстановление при должной терапии. По подозрению в покушении на убийство был задержан 30-летний житель соседнего графства Норфолк. С семьей ребенка, которого он толкнул, мужчина не знаком.

Ранее 5-tv.ru писал об инциденте в воронежском бассейне, в котором едва не утонула трехлетняя девочка. Персонал не только не заметил ушедшую под воду кроху, но и не пытался ей помочь, а потом не пропустил на территорию развлекательного комплекса скорую помощь. Медики были вынуждены добираться до бассейна пешком.

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