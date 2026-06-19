Шурыгина не стала обжаловать домашний арест по делу о порнографии

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист Эксклюзив 38 0

Блогеру грозит от двух до шести лет лишения свободы.

Диана Шурыгина не стала обжаловать домашний арест

Фото: www.globallookpress.com/vk.com

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Блогер Диана Шурыгина, получившая широкую известность в 2016 году после скандала с изнасилованием, не стала обжаловать домашний арест по делу о распространении порнографии. Об этом корреспонденту 5-tv.ru сообщили в Троицком суде Москвы.

«Постановка введена в законную силу», — сообщили в пресс-службе.

Диане Шурыгиной предъявлено обвинение по делу о распространении порнографии. Ей грозит от двух до шести лет лишения свободы.

Прежде московский суд назначил интернет-звезде меру пресечения в виде домашнего ареста. В частности, Шурыгиной запрещено пользоваться мобильным телефоном и выходить в интернет. Кроме того, ей нельзя контактировать со свидетелями, подозреваемыми и другими лицами, причастными к делу. Общаться обвиняемой можно лишь со своим защитником.

Диана Шурыгина «прославилась» десять лет назад. Тогда 16-летняя девушка заявила, что на вечеринке в Ульяновске ее напоили и изнасиловали два молодых человека. В итоге одного из них, Сергея Семенова, приговорили к восьми годам лишения свободы.

После резонансного дела Шурыгина переехала в Москву, вышла замуж за оператора одного из федеральных каналов и стала активно развивать свой блог, где, по версии следствия, и публиковала интимные видео и фото.

Ранее Сергей Семенов прокомментировал задержание Дианы Шурыгиной.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
73.36
0.61 85.03
0.69
Порхающий гороскоп: какая ты бабочка по знаку зодиака

Последние новости

11:01
Дело блогера Лерчек передали другому судье
10:51
Фильм «Буратино» откроет первый Кинофорум «Центральная Азия+» в Алматы
10:47
Шурыгина не стала обжаловать домашний арест по делу о порнографии
10:28
Гражданина Румынии осудили на 15 лет за передачу Украине данных о ПВО
10:22
Малоуходный сад без лишней суеты: ключевые приемы организации участка
10:01
Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых дел» для двухлетней Вари

Сейчас читают

Отеки или жир: диетолог объяснила, что такое галифе и можно ли убрать быстро
Тайна взгляда: ученые связали «косящий» глаз Венеры Боттичелли с опухолью мозга
Тайга «съела» семью? Эксперт назвал тревожные версии исчезновения Усольцевых
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 июня, для всех знаков зодиака

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео