На тренажерах пилотируемого корабля «Союз МС-29» провели тренировки экипажей

Экипажи космического корабля «Союз МС-29» провели комплексные экзаменационные тренировки перед полетом на Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru.

Тренировки прошли как у основного экипажа, так и у дублирующего. В первый входят космонавты «Роскосмоса» Петр Дубров и Анна Кикина и астронавт НАСА Анил Менон. Во второй коллектив — космонавты Дмитрий Петелин и Константин Борисов, а также астронавт Дениз Бернхем.

Покорители космоса отрабатывали различные внештатные ситуации, в том числе и имитацию пожара, а также разгерметизацию модуля. Известно, что экипажи сдали экзамены по ручному сближению корабля со станцией, по причаливанию и перестыковке с одного модуля на другой, по дистанционному управлению грузовым кораблем «Прогресс МС» в ручном режиме и по ручному управляемому спуску на Землю.

«Безусловно в работе экипажа важен вклад каждого члена экипажа. Задача командира — сделать эту работу более эффективной, организовать, направить и в каких-то критических ситуациях обеспечить самое быстрое, самое четкое реагирование на то, что возникает на борту», — отметил космонавт Петр Дуров.

Он также добавил, что готов положиться на каждого члена экипажа МКС. Кроме того, космонавт уверен в том, что работа на орбите пройдет замечательно.

Корабль «Союз МС-29» отправится на станцию 14 июля. Известно, что орбита МКС была поднята на 1,6 километра. Теперь станция находится в 419 километрах над поверхностью Земли. Это сделано для создания безопасных условий для прибытия «Союз МС-29» и посадки «Союз МС-28».

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