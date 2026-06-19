Мутная вода и сильное течение: как идут поиски мальчика на реке Сунжа в Ингушетии

И в начале о трагедии в Ингушетии, которая сплотила тысячи людей. Добровольцы со всего Кавказа присоединились к поискам восьмилетнего мальчика, который бросился в реку Сунжа, чтобы спасти друга. В итоге спас, но вот самого ребенка унесло течением. Сотрудники МЧС и волонтеры круглые сутки прочесывают русло и береговую линию на участке почти в 25 километров. На месте работает корреспондент «Известий» Даниял Исаев.

Вот уже несколько дней люди идут цепочками по руслу реки Сунжи и через заросли. Прощупывают дно мелкими шагами, потому что увидеть что-то в такой взвеси из глины, камней и песка просто невозможно. Здесь сейчас тысячи человек. Их объединила одна беда — поиски восьмилетнего Хизира.

Трагедия произошла 15 июня возле села Яндаре. Компания детей отдыхала у реки, когда один из мальчиков начал тонуть. Восьмилетний Хизир, не раздумывая ни секунды, бросился на помощь другу. На берегу был и школьник Мухаммад, он в тот миг побежал за помощью.

— Он говорит: «Давай, мы же мужчины, давай его спасем, мы же могли бы тоже утонуть». Я ему говорю: «Не надо», я хотел уже старших позвать. Вот. Он говорил: «Давай его быстрее уже спасем.

Мухаммад привел взрослых. Тонувшего мальчика в итоге удалось спасти. Обессиленного ребенка вытягивают на берег. Хизир, который бросился на помощь другу, сам выбраться из воды не сумел. Его подхватило сильное течение. Через несколько секунд мальчик исчез под водой. С тех пор его ищут тысячи людей.

«Сегодня поисковиков, добровольцев прибыло очень много. Всю ночь приходили и сейчас приходят. Общей сложностью сейчас насчитывается от десяти тысяч добровольцев, присутствующих на данном поиске», — рассказал информационный координатор поисково-спасательного отряда «Кавказ» Ислам Мусаев.

Волонтеры приехали из Чечни, Дагестана, Северной Осетии и других регионов. Одни прочесывают береговую линию, другие помогают спасателям в воде.

— Дотемна будете искать?

— Да, в темноте тоже будем. У нас фонарики и рации, все у нас есть. Ночью тоже будем искать, — сказал доброволец Али.

Реку разделили на десятки участков. Работают водолазы, спасатели и поисковые группы. Некоторые отрезки русла приходится временно перекрывать, чтобы тщательно обследовать дно.

— Вот здесь все пролазил, тут всю дамбу перешерстили, там я нырял.

Найти ребенка пока не удается. Сунжа — река сложная.

Сейчас уровень воды здесь относительно небольшой, но течение очень сильное, буквально сбивает с ног. После дождей эта река становится еще более полноводной и опасной. Вода здесь настолько мутная, что на глубине нескольких сантиметров уже ничего не видно. Именно в таких условиях спасатели-водолазы обследуют русло реки Сунжи.

Некоторые участки реки спасателям приходится обследовать по несколько раз. Глубина везде разная, порой даже взрослые проваливаются по шею. Но несмотря на все сложности, поиски не прекращаются. На берегах Сунжи продолжают собираться люди. Кто-то приезжает помочь впервые, кто-то здесь уже несколько суток подряд.

«Это показывает наше единение, что мы товарищи, друзья, братья. Вот это все — оно объединяется сегодня. Самое главное — это человеческий порыв. У нас душа болит друг за друга», — сказал глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов.

Сегодня здесь рядом стоят люди разных возрастов, профессий и национальностей. Большинство из них никогда не видели Хизира и не были знакомы с его семьей, но чужой беды здесь не бывает. Поиски идут и днем, и ночью, а к реке продолжают приезжать все новые добровольцы.

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