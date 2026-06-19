Удары Израиля по Ливану поставили под угрозу встречу представителей Ирана и США

В эти минуты Израиль наносит удары по Ливану. Массированные атаки на юг страны продолжаются с ночи. Под огнем оказались сразу несколько населенных пунктов. Истребители ЦАХАЛ разбомбили жилые дома. Спасатели под обстрелами разбирают завалы. В результате погибли 23 человека.

Напомним, прекращение боевых действий в Ливане было одним из ключевых условий Ирана в соглашении со Штатами. И, как сообщает CNN, из-за этих ударов запланированная встреча между представителями Тегерана и Вашингтона не состоится. Сегодня они должны были начать переговоры в Швейцарии для окончательного урегулирования конфликта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил, что подписание меморандума о взаимопонимании между США и Ираном является капитуляцией для Тегерана. Отвечая на вопрос журналистов Axios, не противоречит ли это его планам добиться «безоговорочной капитуляции», Трамп ответил, что это действительно, вероятно, безоговорочная капитуляция

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.