От кислотного блонда до иконы стиля: как Валерия нашла себя

Стилист Пелар: яркие образы лишали Валерию индивидуальности

Сегодня народная артистка России Валерия ассоциируется с элегантностью, благородной сдержанностью и безупречным вкусом. Однако ее путь к этому образу был далеко не прямым. Персональный стилист и эксперт по управлению впечатлением Юлия Пелар в беседе с 7Дней.ru проанализировала, как менялся внешний облик артистки на протяжении карьеры и какие решения в итоге привели ее к гармонии.

По словам специалиста, стиль Валерии всегда развивался параллельно с ее творчеством. С изменением музыкального материала менялись и визуальные решения. На этом пути были как удачные находки, так и довольно спорные эксперименты.

В начале карьеры певица выглядела совсем иначе, чем сегодня. Немногие помнят ее с темными или рыжими волосами и короткой рваной стрижкой. Тем не менее, именно этот этап многие эксперты считают одним из самых интересных в ее биографии. Лаконичные силуэты, минимум декоративных деталей и простые формы позволяли акцентировать внимание на естественной внешности артистки.

Особенно выигрышно, по мнению стилистов, на Валерии смотрелись свободные платья в пол и минималистичный крой. Именно такой образ зрители могли увидеть в клипе на песню «Самолет».

Ситуация изменилась в начале 2000-х. Тогда артистка начала активно экспериментировать с внешностью. В ее образах появились накладные хвосты, яркий блонд, сложные укладки и более эффектные сценические наряды. Желание выглядеть ярче и моложе не всегда работало в ее пользу. Иногда за обилием деталей, насыщенных цветов и модных приемов терялась сама личность певицы.

«В нулевых Валерия пыталась быть „кричащей“. Она спорила со своей природной фактурой: мягкие черты лица конфликтовали с агрессивными формами одежды и жестким блондом с желтизной. Слишком много декора „съедало“ саму певицу», — отметила Юлия Пелар.

Постепенно Валерия отказалась от чрезмерной декоративности и вернулась к более органичным для себя решениям. Начиная примерно с середины 2010-х годов ее гардероб стал заметно более выверенным и статусным. Изменился и подход к прическе. Платиновый блонд стал выглядеть более благородно благодаря правильному тонированию, а укладки приобрели мягкость и современность.

«Главный апдейт Валерии — она перестала „догонять моду“ и начала слушать себя. Сегодня в ее образах есть тот самый „дорогой минимализм“: один акцент, чистые линии, отсутствие вульгарности. Платиновый блонд сейчас выглядит мягко благодаря правильному тонированию, а стрижка стала современнее», — пояснила стилист.

По мнению Пелар, история Валерии наглядно показывает: настоящий стиль рождается не из желания следовать каждой модной тенденции, а из умения принять себя. Именно поэтому сегодняшние образы певицы выглядят актуально и современно — они отражают не возраст или тренды, а внутреннюю уверенность и гармонию.

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