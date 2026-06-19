Израиль и «Хезболла» договорились о приостановлении огня
Сторонам удалось заключить соглашение при помощи посредников из США, Катара и Ирана.
Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Израиль и ливанское шиитское движение «Хезболла» договорились о приостановлении огня. Об этом сообщило британское информационное агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника из США.
«Хезболла» и Израиль договорились о прекращении огня», — сказал он.
Чиновник также уточнил, что обмен ударами прекратится в пятницу, 19 июня, в 16:00 по местному времени.
Собеседник агентства добавил, что этого смогли добиться посредники в переговорах из США и Катара. Им также активно содействовала иранская сторона.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что израильские власти не планируют сворачивать военное присутствие в южных районах Ливана. Военные этой страны останутся в приграничной зоне столько, сколько потребуется для обеспечения безопасности северных регионов Израиля. Такое заявление сделал премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.
Политик подчеркнул, что его государство не потерпит любые проявления агрессии на своих граждан и военнослужащих. Они намерены жестко реагировать на нападения.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
Читайте также
64%
Нашли ошибку?