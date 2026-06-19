Израиль и «Хезболла» договорились о приостановлении огня

Израиль и ливанское шиитское движение «Хезболла» договорились о приостановлении огня. Об этом сообщило британское информационное агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника из США.

«Хезболла» и Израиль договорились о прекращении огня», — сказал он.

Чиновник также уточнил, что обмен ударами прекратится в пятницу, 19 июня, в 16:00 по местному времени.

Собеседник агентства добавил, что этого смогли добиться посредники в переговорах из США и Катара. Им также активно содействовала иранская сторона.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что израильские власти не планируют сворачивать военное присутствие в южных районах Ливана. Военные этой страны останутся в приграничной зоне столько, сколько потребуется для обеспечения безопасности северных регионов Израиля. Такое заявление сделал премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

Политик подчеркнул, что его государство не потерпит любые проявления агрессии на своих граждан и военнослужащих. Они намерены жестко реагировать на нападения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.