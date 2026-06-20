Актер Никита Волков был против съемок в фильме с блогером Кариной Кросс

Актер Никита Волков изначально не хотел сниматься в кино вместе с Кариной Кросс, потому что она блогер. Тем не менее он все-таки согласился на проект с ее участием. Об этом звезда рассказал в ходе интервью 5-tv.ru на премьере фильма «Где ты?».

Корреспондент уточнила, озвучивал ли он свое несогласие режиссеру, на что актер утвердительно ответил.

«Да, сразу: «Почему? Почему блогер?» — вспомнил Волков.

Позже, когда он и его коллега по площадке встретились и начали работать, актер изменил свое мнение о Карине. Он отметил, что, хоть она и блогер, но актерское образование у нее все-таки имеется.

«Мы начали работать, и я понял, что да, вообще в порядке. Слушайте, во-первых, у нее образование актерское имеется», — поделился Никита.

Актер довольно смущенно ответил, что, если человеку удается убедительно играть в кино, то в целом он может совмещать актерство и блогерство. При этом сам Волков никогда бы не стал блогером.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Никита Волков считает, что совершать зло может абсолютно любой человек: и женщина, и мужчина. Он также отметил, что перемены в главной героине фильма «Где ты?», которую сыграла актриса Анна Богомолова, он понимает — умом, но не сердцем.

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