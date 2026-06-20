Онищенко: работа биолабораторий на Украине направлена на ухудшение эпидобстановки в России

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Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 29 0

Однако их деятельность вряд ли имеет отношения к вспышкам лихорадки Эбола в Африке.

Связаны ли лаборатории США на Украине со вспышкой Эболы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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В биолабораториях на Украине пытаются ухудшить эпидобстановку в России

Академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что деятельность биолабораторий на Украине направлена на дестабилизацию эпидемиологической обстановки в России и не имеет отношения к вспышке лихорадки Эболы в Африке.

«На Украине работали местные специалисты, но приезжали и американцы, которые работали на военно-наступательные программы Соединенных Штатов Америки по биологическому оружию. Но (влияния. — Прим. ред.) украинских лабораторий (на вспышку лихорадки Эболы в Африке. — Прим. ред.) точно не может быть», — сказал Онищенко в беседе с ТАСС.

При этом академик подчеркнул, что вирус Эбола представляет серьезную угрозу для человека сам по себе, независимо от деятельности этих лабораторий.

Как ранее писал 5-tv.ru, на территории Харькова, Тернополя и других украинских городов велись работы с возбудителями особо опасных заболеваний, включая чуму, сибирскую язву, туляремию, а также лихорадок Марбург и Эбола.

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