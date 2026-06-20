Певец Илья Гуров: Оксану Самойлову надо лишить прав за вождение без ремня

Блогера и многодетную маму Оксану Самойлову нужно лишить прав за вождение автомобиля без пристегнутого ремня. Об этом корреспонденту 5-tv.ru заявил певец Илья Гуров на кинофестивале «Каро/Арт (Про)Свет 2026».

Певец не просто осуждает блогера за такую безответственность, но и предположил, что, скорее всего, Самойлова это сделала намеренно, чтобы о ней больше говорили и ее популярность росла.

«Осуждаем, и я считаю, что нужно наказывать сразу, потому что, когда ты за рулем, ты ответственен не только за свою жизнь, но и за жизнь пассажиров и окружающих. И выкладывать это все в интернет… Наверное, это преднамеренно было сделано для того, чтобы об Оксане опять говорили, чтобы росли охваты, росли подписчики. Когда медийный человек совершает такие истории в большинстве своем это осознанно, на потребу публики и для того, чтобы оказаться в таблоидах», — сказал певец.

Гуров не знает полумер и снисхождения, поэтому сразу бы лишил Оксану прав, если бы у него была такая возможность. По словам артиста, только жесткими мерами можно добиться, чтобы человек навсегда усвоил урок и больше так не поступал.

«Я бы прав лишил. Я категоричен, <…> я бы наказывал сразу и жестко. Я человек, который не знает полумер. Если ты наказываешь мало, то человек так сделает во второй раз, а вот если ты лишишь прав, даже, если человек потом откупиться и все равно права себе восстановит, то это будет урок на будущее. Я бы еще огласке это придавал», — заявил певец.

История с Оксаной Самойловой, которая наделала много шума в социальных сетях, выглядит так: в начале июня многодетная и вроде как заботливая мама опубликовала видео, где она поет в салоне машины во время движения.

При этом блогер частенько убирала руки с руля и не была пристегнута, как и ее десятилетняя дочь Лея.

Увиденное шокировало подписчиков. Многие назвали такую ситуацию небезопасной и призвали Самойлову подумать о ребенке в машине и пристегиваться в следующий раз.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.