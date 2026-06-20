ВС РФ за сутки освободили 94 здания в Константиновке

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 48 0

Также освобождены 47 зданий в Красном Лимане.

ВС РФ за сутки освободили 94 здания в Константиновке

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Минобороны РФ: за сутки в Константиновке под контроль взяты 94 здания

За сутки российские подразделения взяли под контроль 94 здания в Константиновке и 47 — в Красном Лимане ДНР. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

На константиновском участке продолжается ликвидация отдельных групп украинских боевиков из состава 28-й и 100-й механизированных бригад.

«За сутки от украинских боевиков освобождено 94 здания», — отмечается в сводке.

Кроме того, по информации ведомства, противник потерял две бронированные машины, 15 автомобилей, два артиллерийских орудия и 21 наземный робототехнический комплекс.

На краснолиманском направлении штурмовые подразделения 25-й армии ведут бои в городской черте. Одновременно военнослужащие 67-й мотострелковой дивизии продвинулись в северо-западной части населенного пункта, заняв пять укрепленных позиций противника.

«Подразделения 67-й мотострелковой дивизии <…> овладели пятью опорными пунктами противника и очистили от украинских боевиков 47 зданий», — говорится в публикации.

Также сообщается об уничтожении бронеавтомобиля «Джура», пикапа, американской самоходной артиллерийской установки Paladin и шести наземных роботизированных комплексов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что подразделения «Южной» группировки войск освободили населенный пункт Рай-Александровка в Донецкой Народной Республике.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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