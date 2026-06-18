ВС РФ освободили Рай-Александровку в ДНР

Населенный пункт перешел под контроль российских войск благодаря успешным действиям подразделений группировки «Юг».
Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Подразделения «Южной» группировки войск освободили населенный пункт Рай-Александровка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве уточнили, что село перешло под контроль российских военнослужащих в ходе активных наступательных действий.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
При этом США, страны Евросоюза и НАТО представили СВО как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС
- 18 июн
- ВС РФ нанесли удар по объектам ТЭК Украины в ответ на теракты киевского режима
- 18 июн
- Выстрел — и склад боеприпасов уничтожен. Лучшее видео из зоны СВО
- 18 июн
- Партия «Новые люди» отправила технику и медикаменты в зону СВО
- 18 июн
- Армия России ударила по объектам ВСУ на Украине
- 18 июн
- Штурмовики зачистили «опорник» ВСУ в Запорожской области. Лучшее видео из зоны СВО
- 17 июн
- Армия России освободила Кутузовку в ДНР
- 17 июн
- Российские бойцы оттачивают навыки штурма на мототехнике. Лучшее видео из зоны СВО
- 17 июн
- «Ураган» пронесся по позициям ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 16 июн
- Российские войска освободили 120 зданий в Константиновке
- 16 июн
- ВС РФ освободили населенный пункт Новый Донбасс в ДНР
Читайте также
64%
Нашли ошибку?