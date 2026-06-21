Филиппо призвал прекратить любую помощь Украине

Евросоюз должен прекратить финансировать киевский режим. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил кандидат в президенты Франции от партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети.

Политик сделал такое заявление после того, как действующий президент Польши Кароль Навроцкий отобрал у украинского лидера Владимира Зеленского орден Белого орла, который ему в 2023 году вручил тогдашний глава государства Анджей Дуда.

«Конечно, эту награду нужно было отозвать, но нужно также и в первую очередь как можно скорее прекратить выделять какое-либо оружие или средства этой стране», — написал Филиппо.

Скандал вокруг Киева и Варшавы вспыхнул из-за героизации Украинской повстанческой армии (УПА)*. В мае этого года Зеленский дал одному из подразделений ВСУ название «имени героев УПА»*. Польша, в свою очередь, раскритиковала поступок киевского режима, назвав его «плевком в лицо» каждому поляку.

Накануне Навроцкий лишил Зеленского награды. Он объяснил это тем, что действия украинской стороны превысили «болевой порог польского народа».

* — признана в РФ террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.

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