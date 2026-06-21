Комфортное воскресенье: какой будет погода в Москве 21 июня

Гидрометцентр: в Москве 21 июня ожидается облачность и до +25 градусов

Москвичей и гостей столицы в воскресенье, 21 июня, ожидает переменная облачность и без осадков. Такой прогноз размещен на официальном портале российского Гидрометцентра.

Дневная температура в Москве будет колебаться в диапазоне от плюс 23 до плюс 25 градусов. В ночное время суток в городе ожидается похолодание до плюс семи градусов тепла.

Метеорологи также отметили, что в Подмосковье днем воздух прогреется до плюс 20-25 градусов. При этом ночью столбики термометров упадут до отметки в семь градусов.

Кроме того, синоптики подчеркнули, что ветер будет дуть с северного и северо-западного направления со скоростью два-семь метров в секунду. При этом атмосферное давление в регионе окажется на комфортном уровне — оно составит 752 миллиметра ртутного столба.

Ранее 5-tv.ru писал, что продолжительной жары в Москве и области в конце июня не будет. Кроме того, прогнозируются осадки, но без грозовой активности, которая в этот период заметно снизится.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.