Комфортное воскресенье: какой будет погода в Москве 21 июня

Дневную жару ночью сменит серьезное похолодание.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Гидрометцентр: в Москве 21 июня ожидается облачность и до +25 градусов
Москвичей и гостей столицы в воскресенье, 21 июня, ожидает переменная облачность и без осадков. Такой прогноз размещен на официальном портале российского Гидрометцентра.
Дневная температура в Москве будет колебаться в диапазоне от плюс 23 до плюс 25 градусов. В ночное время суток в городе ожидается похолодание до плюс семи градусов тепла.
Метеорологи также отметили, что в Подмосковье днем воздух прогреется до плюс 20-25 градусов. При этом ночью столбики термометров упадут до отметки в семь градусов.
Кроме того, синоптики подчеркнули, что ветер будет дуть с северного и северо-западного направления со скоростью два-семь метров в секунду. При этом атмосферное давление в регионе окажется на комфортном уровне — оно составит 752 миллиметра ртутного столба.
Ранее 5-tv.ru писал, что продолжительной жары в Москве и области в конце июня не будет. Кроме того, прогнозируются осадки, но без грозовой активности, которая в этот период заметно снизится.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 20 июн
- Лето берет реванш: когда в Москву вернется тепло
- 20 июн
- Плавится на глазах: почему телефон разряжается быстрее летом
- 20 июн
- Жара не придет? Какая погода ожидает москвичей в конце июня
- 19 июн
- Жара вернется? Каким будет июль в Москве
- 18 июн
- Врач объяснил, почему нельзя купаться во время грозы
- 17 июн
- Жара, ливни и пожары: каким будет лето 2026 года в России
- 17 июн
- Как помочь питомцу пережить грозу: советы ветеринара для собак и кошек
- 17 июн
- Метеозависимые в зоне риска: прогноз магнитных бурь на 17 июня
- 16 июн
- Серое небо — не приговор: как пережить пасмурную погоду и чувствовать себя хорошо
- 16 июн
- Грядки заливает водой: что срочно делать на огороде во время затяжных дождей
Читайте также
64%
Нашли ошибку?