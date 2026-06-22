«Связь поколений»: почему важно хранить память о Великой Отечественной войне

Ровно 85 лет назад началась Великая Отечественная война

По всей России сегодня проходят траурные акции, посвященные самой трагичной дате в истории нашей страны — ровно 85 лет назад началась Великая Отечественная война. Миллионы героев отдали свои жизни за наше будущее.

В Москве цветы возложили к Могиле Неизвестного Солдата. Церемония началась ровно в 4 часа утра. Особую атмосферу ей придал симфонический оркестр под руководством Юрия Башмета. Музыканты исполнили Шестую симфонию Чайковского.

В День памяти и скорби тысячи свечей зажгли в самых знаковых местах столицы. На Поклонной горе в одном строю встали ветераны Великой Отечественной и современные герои.

«Это связь поколений. Связь тех, кто защищал и отстоял нашу страну в годы Великой Отечественной войны, и, конечно, связь тех, кто сейчас выполняет задачи в зоне СВО, и тех, кому как раз-таки предстоит жить и развивать нашу страну уже в будущем», — сказал Герой Российской Федерации Эдуард Казымов.

От Вечного огня на Поклонной горе зажгли линию из свечей на Крымской набережной. 1418 огоньков — ровно столько дней длилась Великая Отечественная война.

По-особому почтили память героев в Петербурге. Огромные свечи украсили телебашню и зажглись во время разводки Дворцового моста. А на главной площади Северной столицы прошел траурный митинг.

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