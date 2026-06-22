В Воронеже сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в госизмене

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 40 0

Он подбирал людей для работы на украинские спецслужбы.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

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В Воронеже сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в госизмене. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городе Воронеже задержан гражданин России 2005 года рождения, причастный к противоправной деятельности по заданию специальных служб Украины», — говорится в сообщении ФСБ.

Там отметили, что задержанный был завербован противником через мессенджер. Он за материальное вознаграждение выполнял различные поручения украинского куратора. В том числе, участвовал в организации наблюдения за российскими военными объектами в Москве и Московской области.

Также он подбирал людей для содействия спецслужбам Украины. Через интернет связывался с россиянами в возрасте от 16 до 30 лет. Задержанный предлагал им легкий заработок и врал о том, что их деятельность поможет участникам СВО. Кроме того, подозреваемый участвовал в работе украинских кол-центров, которые специализировались на мошенничестве в отношении россиян.

Правоохранительными органами у задержанного был изъят смартфон, в котором сохранились переписки, доказывающие его противоправные действия.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена». Подозреваемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он признал свою вину и сотрудничает со следствием.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Республике Адыгея, Тюменской области и в Краснодарском крае сотрудниками ФСБ были задержаны подозреваемые в пособничестве украинским спецслужбам. Злоумышленники планировали совершение диверсионно-террористических актов в отношении российских военнослужащих.

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