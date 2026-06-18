Силы ПВО сбили 28 беспилотников ВСУ на подлете к Москве

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Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 2 049 0

Первая атака со стороны Украины произошла в 04:36 утра.

Атака беспилотников ВСУ на Москву — сколько сбили

Фото: © РИА Новости/Сергей Пивоваров

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Тема:
Атака беспилотников на Москву

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России перехватили и уничтожили 28 украинских беспилотников, которые направлялись в сторону Москвы. О новых попытках киевского режима атаковать столицу в своем канале в мессенджере МАКС сообщил мэр города Сергей Собянин.

О ликвидации 15 дронов ВСУ градоначальник написал в 04:36 по московскому времени. Затем, спустя полчаса, в 05:05 по местному времени, он заявил о нейтрализации еще семи БПЛА. Позже мэр рассказал, что в небе над Москвой отражена атака еще шести вражеских дронов.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин.

Днем ранее, ночью 17 июня, за три часа средства российской ПВО ликвидировали десять дронов ВСУ на подлете к Москве. Накануне, 16 июня, за утро силы ПВО перехватили и уничтожили 35 украинских беспилотников, летевших в сторону столицы.

С момента начала СВО в феврале 2022 года, объявленной президентом России Владимиром Путиным, российская территория регулярно подвергается атакам со стороны Украины. Эти атаки включают использование беспилотных летательных аппаратов и ракетные обстрелы приграничных регионов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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