«С ней не прокатит»: Деревянко об отношении к другим женщинам после появления Фуць

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 51 0

Когда-то актер сам себя называл «заядлым гулякой».

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Деревянко: мысли о других женщинах закончились после появления Фуць

Актер Павел Деревянко перестал думать о других женщинах, когда понял, что его жена — предпринимательница Зоя Фуць та самая. Об этом супруги рассказали корреспонденту 5-tv.ru на открытии их бутика «FABZPRO».

Ранее Деревянко не раз сам признавался, что был «заядлым гулякой». Но после того, как начал встречаться с Фуць, решил остепениться.

«Я понял, что такую женщину я больше не найду. И что я искал полжизни своей уже осознанной? <…> Даже мыслей об этом (о других женщинах. — Прим. ред.) нет. У меня уже мысли об этом все давно кончились. Они как-то поначалу немножко там прыгали туда-сюда. Но Зоя сразу дала понять, что с ней это вообще никак не прокатит», — уточнил Деревянко.

Пара рассказала, что искра между ними возникла не сразу. Их отношения начались с дружбы, и они долго присматривались друг другу. Постепенно это переросло в нечто большее.

Однако даже когда они уже начали встречаться, все было не так гладко, как хотелось бы. Актер и бизнес-леди дважды расставались на полгода. И оба раза инициатором возрождения отношений выступал Деревянко.

«На третий раз я уже сделал фигню. Я увидел, как она отреагировала. И я понял, что этот раз последний. Если сейчас я ее потеряю, то все, я ее потеряю навсегда», — признался актер.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Павел Деревянко вновь хочет стать отцом. Более того, он и от роли дедушки будет получать удовольствие. У артиста есть две дочери — Варвара и Александра. Они родились, когда артист встречался с предпринимательницей Дарьей Мясищевой.

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