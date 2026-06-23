ВС РФ за сутки освободили около 130 зданий в Константиновке

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 31 0

Потери ВСУ на этом направлении достигли 90 боевиков.

ВС РФ заняли 130 зданий в Константиновке

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Российские военные за сутки освободили от формирований ВСУ без малого 130 строений в населенном пункте Константиновка. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Противник потерял на данном участке до 90 человек личного состава. Помимо этого, российские силы продолжали методично наносить огневое поражение объектам, задействованным украинской армией. За 24 часа ударам подверглись предприятия топливно-энергетического и транспортного комплекса, а также склады с горючим.

Слаженную работу вновь продемонстрировали расчеты противовоздушной обороны — по данным военного ведомства, за сутки удалось перехватить и уничтожить 13 управляемых авиабомб, пять британских крылатых ракет (Storm Shadow — Прим. ред.), а также 462 беспилотных летательных аппарата противника.

Суммарные потери украинской стороны в живой силе за сутки на всех направлениях составили порядка 1295 военнослужащих.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Воронежской области после ракетного удара ВСУ, унесшего жизни пяти человек, был объявлен трехдневный траур.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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