Исполнять обязанности президента Южной Осетии будет Марат Камболов

Председатель правительства Южной Осетии Марат Камболов станет исполняющим обязанности президента Республики. Бывший глава Алан Гаглоев ранее принял предложение президента России Владимира Путина стать его советником.

Гаглоев возглавлял страну с 2022 года. Согласно Конституции Республики, временное исполнение обязанностей президента будет возложено на председателя правительства.

Марат Камболов родился 2 января 1965 года в селе Хазнидон Ирафского района Северо-Осетинской АССР (ныне Республика Северная Осетия — Алания, РФ).

В 1988 году окончил Горский сельскохозяйственный институт, в 1998 году — Московский государственный социальный университет по специальности «юриспруденция», в 2005 году — Российскую академию государственной службы при президенте РФ по специальности «государственное управление».

Кандидат юридических наук. В 2008 году защитил диссертацию на тему «Административно-правовое регулирование научно-технической и инновационной деятельности в Российской Федерации».

В 1991–1994 годах работал главным специалистом Государственного комитета РФ по антимонопольной политике.

В 1994–1997 годах — начальник отдела, руководитель департамента Министерства РФ по делам национальностей и региональной.

В 1997 году был назначен заместителем, затем первым заместителем директора Института народов России при Министерстве по делам национальностей и федеративным отношениям РФ. Работал в институте до 2003 года.

В 2004–2005 годах — советник руководителя, в 2005–2010 годах — заместитель руководителя Федерального агентства по науке и инновациям.

В 2010–2014 годах — заместитель министра образования и науки РФ.

В 2014 году перешел на работу в НИЦ «Курчатовский институт». С 2014 по 2015 год занимал должность первого заместителя директора, с 2015 по 2021 год — вице-президента института.

С 9 сентября 2021 г. по 28 января 2025 г. — директор НИЦ «Курчатовский институт», с 29 января 2025 г. — первый вице-президент — директор Института развития НИЦ «Курчатовский институт». Марат Камболов в дружеских отношениях с дирижером Валерием Гергиевым, который провел детство во Владикавказе, каждый из них много сделал для осетинского региона.

Марат Камболов с 16 июня 2026 года занимал должность председателя правительства Южной Осетии.

В Южной Осетии для занятия государственных должностей действует ценз оседлости — требование постоянно прожить на территории республики не менее 10 лет. Согласно договору об углублении союзнического взаимодействия, периоды постоянного проживания в РФ засчитываются как проживание в республике.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что председатель правительства Южной Осетии Дзамболат Тадтаев подал в отставку во время заседания кабинета министров. Алан Гаглоев принял заявление, поблагодарил премьера за работу и отметил его вклад в деятельность исполнительной власти.

В мае президент России Владимир Путин ратифицировал договор с Южной Осетией об углублении сотрудничества, направленный на обеспечение мира, стабильности, улучшение социально-экономических условий и развитие инфраструктуры. Также сообщалось, что Путин отметил заметный рост товарооборота между странами.

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