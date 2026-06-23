Исполнять обязанности президента Южной Осетии будет Марат Камболов

Алан Гаглоев перейдет на работу в России.
Фото: www.globallookpress.com/Rosatom
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Председатель правительства Южной Осетии Марат Камболов станет исполняющим обязанности президента Республики. Бывший глава Алан Гаглоев ранее принял предложение президента России Владимира Путина стать его советником.
Гаглоев возглавлял страну с 2022 года. Согласно Конституции Республики, временное исполнение обязанностей президента будет возложено на председателя правительства.
Марат Камболов с 16 июня 2026 года занимал должность председателя правительства Южной Осетии.
В Южной Осетии для занятия государственных должностей действует ценз оседлости — требование постоянно прожить на территории республики не менее 10 лет. Согласно договору об углублении союзнического взаимодействия, периоды постоянного проживания в РФ засчитываются как проживание в республике.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что председатель правительства Южной Осетии Дзамболат Тадтаев подал в отставку во время заседания кабинета министров. Алан Гаглоев принял заявление, поблагодарил премьера за работу и отметил его вклад в деятельность исполнительной власти.
В мае президент России Владимир Путин ратифицировал договор с Южной Осетией об углублении сотрудничества, направленный на обеспечение мира, стабильности, улучшение социально-экономических условий и развитие инфраструктуры. Также сообщалось, что Путин отметил заметный рост товарооборота между странами.
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