Собянин: В Москве открыт прием заявок на хакатон «Лидеры цифровой трансформации»

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист 26 0

В этом году команды будут работать над 20 задачами по созданию цифровых продуктов и сервисов для города и бизнеса.

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин / mos_sobyanin

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Начался прием заявок на участие в конкурсе «Лидеры цифровой трансформации». Это самый масштабный международный хакатон, проходящий в России, в котором участники разрабатывают новые продукты и сервисы по запросу столичных органов исполнительной власти, отечественных ИТ-компаний и корпораций. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем канале в мессенджере «Макс».

«В этом году предстоит решить 20 задач в области искусственного интеллекта, автоматизации городских процессов, беспилотных технологий, цифрового моделирования, анализа больших данных и интеллектуальных систем поддержки принятия решений», — написал Мэр Москвы.

Принять участие могут специалисты из любой точки мира. Кроме того, в этом году допускаются участники с 16 лет.

Победители хакатона получат по миллиону рублей и смогут внедрить свои разработки, а команды, занявшие второе и третье места, — по 600 тысяч и 400 тысяч рублей соответственно.

Зарегистрироваться на участие в конкурсе можно на сайте до 14 сентября.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
75.63
0.86 85.77
0.59
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:05
«Это ужасно»: жительница Венесуэлы потеряла семью в результате землетрясения
23:02
«Легенда»: Калюжный о реакции сослуживцев на его популярность
22:49
Облитая кислотой в Петербурге девушка лишилась части уха
22:30
В Одессе сотрудники ТЦК сломали лапу собаке уклониста
22:21
Росавиация сняла ограничения на полеты в Иран ночью
22:11
«Алые паруса-2026»: русская сказка, победа добра и исполнение мечты

Сейчас читают

Ормуз открылся по краям: цена нефти падает
Италия увеличила сроки выдачи виз россиянам
«Спасибо за все»: внебрачный сын Михаила Ножкина обратился к отцу у гроба
Семейную ипотеку ждут большие перемены: к чему готовиться россиянам

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео