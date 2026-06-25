Лукашенко: Киев не хочет втягивать Минск в украинский конфликт

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 32 0

Белорусский лидер лично встречался с представителями Зеленского и услышал этот ответ.

Лукашенко: Киев не втянет Минск в войну

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Киев осознает красные линии и не намерен втягивать Белоруссию в военные действия. Об этом белорусский президент Александр Лукашенко заявил по итогам недавней встречи с представителями лидера киевского режима Владимира Зеленского в столице республики.

По его словам, ответ от украинской стороны был получен четкий — Минск не должен становиться стороной конфликта.

Это заявление прозвучало на фоне жестких обвинений со стороны Москвы, которая ранее прямо указывала на попытки Запада расширить географию боевых действий. Глава МИД России Сергей Лавров в своем выступлении на посольском круглом столе обвинил Евросоюз в целенаправленном провоцировании напряженности.

Российский дипломат также обратил внимание на слова представителя Еврокомиссии Аниты Хиппер, которая поддержала киевский режим и даже допустила применение силы в отношении Белоруссии.

Лавров подчеркнул, что Москва и Минск имеют юридически закрепленные гарантии безопасности. С марта 2025 года действует союзный договор, и в случае угрозы РФ готова предпринять весь спектр предусмотренных мер.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
74.77
0.15 85.18
-0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:55
Дмитрий Маликов, Гуф и t.A.T.u попали в черный список Молдавии
16:48
Число жертв землетрясения в Венесуэле увеличилось до 164 человек
16:42
«Осознанный произвол»: Лантратова об удалении приложений VK из App Store
16:36
Поезда в Крым отменяют: что изменится для пассажиров уже в ближайшие недели
16:27
Лукашенко: Киев не хочет втягивать Минск в украинский конфликт
16:20
Суд оштрафовал Apple на полмиллиона рублей

Сейчас читают

Ормуз открылся по краям: цена нефти падает
Из одного чуда: единственная в России семья с четверняшками хочет завести еще детей
Полсотни ударов: сахалинец получил срок за избиение и похищение женщины
Семейную ипотеку ждут большие перемены: к чему готовиться россиянам

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео