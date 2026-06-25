Киев осознает красные линии и не намерен втягивать Белоруссию в военные действия. Об этом белорусский президент Александр Лукашенко заявил по итогам недавней встречи с представителями лидера киевского режима Владимира Зеленского в столице республики.

По его словам, ответ от украинской стороны был получен четкий — Минск не должен становиться стороной конфликта.

Это заявление прозвучало на фоне жестких обвинений со стороны Москвы, которая ранее прямо указывала на попытки Запада расширить географию боевых действий. Глава МИД России Сергей Лавров в своем выступлении на посольском круглом столе обвинил Евросоюз в целенаправленном провоцировании напряженности.

Российский дипломат также обратил внимание на слова представителя Еврокомиссии Аниты Хиппер, которая поддержала киевский режим и даже допустила применение силы в отношении Белоруссии.

Лавров подчеркнул, что Москва и Минск имеют юридически закрепленные гарантии безопасности. С марта 2025 года действует союзный договор, и в случае угрозы РФ готова предпринять весь спектр предусмотренных мер.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.