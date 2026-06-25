«Это просто неприятно»: Решетова намекнула, что мать Тимати сломала их союз

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 28 0

Модель заявила, что будет для сына «свекровью-подружкой» и не станет вмешиваться в его жизнь.

Решетова намекнула на причину разрыва с Тимати

Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

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Решетова намекнула, что мать Тимати сломала их союз

Анастасия Решетова дала понять, что именно мать Тимати Симона Яковлевна могла стать причиной их разрыва. Об этом она рассказала в новом интервью YouTube-проекту «безфильтров».

«Я точно буду свекровью-подружкой, такой поддерживающей. И суперрасслабленной тоже буду. Уверена, что не буду надзирательницей и мамой, которая будет мешать личной жизни своего сына. Потому что это просто неприятно», — сказала Решетова.

Многие усмотрели в этих словах прямой камень в огород бывшей свекрови.

Отношения Решетовой и Симоны Яковлевны всегда были напряженными. Мать рэпера не скрывала прохладного отношения к избраннице сына, позволяла себе критические высказывания и сознательно дистанцировалась.

Когда пара распалась осенью 2020-го, в соцсетях шутили, что Симона ликовала. Сама модель тяжело переживала расставание, но от комментариев воздерживалась.

Сейчас Анастасия растит общего с Тимати сына Ратмира и уже заранее представляет, как будет выстраивать отношения с его будущей женой.

Ранее 5-tv.ru писал, что суд отклонил иск дочери Градского о признании его вдовы недостойным наследником.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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