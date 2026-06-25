«Это просто неприятно»: Решетова намекнула, что мать Тимати сломала их союз

Решетова намекнула, что мать Тимати сломала их союз

Анастасия Решетова дала понять, что именно мать Тимати Симона Яковлевна могла стать причиной их разрыва. Об этом она рассказала в новом интервью YouTube-проекту «безфильтров».

«Я точно буду свекровью-подружкой, такой поддерживающей. И суперрасслабленной тоже буду. Уверена, что не буду надзирательницей и мамой, которая будет мешать личной жизни своего сына. Потому что это просто неприятно», — сказала Решетова.

Многие усмотрели в этих словах прямой камень в огород бывшей свекрови.

Отношения Решетовой и Симоны Яковлевны всегда были напряженными. Мать рэпера не скрывала прохладного отношения к избраннице сына, позволяла себе критические высказывания и сознательно дистанцировалась.

Когда пара распалась осенью 2020-го, в соцсетях шутили, что Симона ликовала. Сама модель тяжело переживала расставание, но от комментариев воздерживалась.

Сейчас Анастасия растит общего с Тимати сына Ратмира и уже заранее представляет, как будет выстраивать отношения с его будущей женой.

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