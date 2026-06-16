История с пожаром на территории Киево-Печерской лавры в ходе работы украинской ПВО получила продолжение. В расследовании итальянских СМИ отмечается, что Минобороны страны планировало закупить для комплексов Patriot боеприпасы с истекающим сроком годности.

В итоге, пытаясь сбить ракеты, направленные по военным объектам ВСУ в ответ на атаки по российской гражданской инфраструктуре, расчеты противовоздушной обороны Киева попали по территории храмового комплекса.

Дело в том, что буквально в начале июня украинский МИД прямо заявил: страна ведет переговоры с западными партнерами о покупке ракет для систем Patriot с истекающим сроком службы, чтобы быстро пополнить запасы средств ПВО.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Одессе произошла самоликвидация новейших ракетных систем «Фламинго» производства Украины. При попытке запуска по территории нашей страны уничтожены две установки.

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