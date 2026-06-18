ВС РФ нанесли удар по объектам ТЭК Украины в ответ на теракты киевского режима

Цели используются в интересах ВСУ.
Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников
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Вооруженные силы России нанесли удар возмездия по объектам топливно-энергетического комплекса Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, удар стал ответом на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России. Российские военные нанесли удар по объектам топливно-энергетической инфраструктуры, которые использовались для обеспечения украинских вооруженных формирований.
В Минобороны уточнили, что в результате удара были поражены склад горюче-смазочных материалов в населенном пункте Борисполь-2 Киевской области, а также нефтеперерабатывающий завод «Затурино» в Полтавской области.
Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на пассажирский автобус с детской футбольной командой из Белоруссии в Брянской области. В автобусе находились 44 пассажира, в том числе 28 детей. В результате атаки погибла сопровождавшая детей женщина, пострадали несколько человек.
Кроме того, официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее назвала варварским актом удар ВСУ по панораме «Оборона Севастополя 1854–1855». По ее словам, атака была совершена по гражданскому объекту и всемирно известному произведению искусства.
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