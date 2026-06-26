Путин продлил ответные меры на установление предельной цены для российской нефти

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 41 0

Срок действия предыдущего указа истекает 30 июня 2026 года.

Когда истекает срок ответных мер на потолок цен на нефть

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Президент России Владимир Путин продлил срок действия ответных мер на установление некоторыми странами потолка цен для нефти из РФ. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовых актов.

В указе главы государства «О применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с установлением некоторыми иностранными государствами предельной цены на российские нефть и нефтепродукты» были внесены изменения. Документ был подписан 27 декабря 2022 года. А срок его действия истекал 30 июня 2026-го. Президент продлил ответные меры до 31 декабря 2027 года.

Измененный указ впустил в силу со дня его подписания, то есть с 26 июня 2026-го.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что при принятии решения о возможном продлении временных послаблений в санкциях в отношении российской нефти президент США Дональд Трамп будет ориентироваться на динамику мировых цен на энергоносители. Эти меры были введены для стабилизации рынка.

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