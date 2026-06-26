Обороты растут: Россия и Алжир наращивают взаимную торговлю

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Страны также сотрудничают в науке, промышленности и туризме

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Россия намерена наращивать взаимную торговлю с Алжиром. Сегодня в Москве принимали большую делегацию из африканской республики. Как заявил на заседании межправительственной комиссии вице-премьер Дмитрий Патрушев, укреплению доверительного диалога способствуют личные контакты лидеров наших стран.

Сейчас Россия и Алжир выводят сотрудничество на новый уровень — от науки и промышленности до туризма.

«Алжир является одним из ключевых партнеров России в Северной Африке. В прошлом году объем взаимной торговли вырос более чем в 1,5 раза. Сейчас динамика также положительная. Рассчитываю, что в рамках заседания комиссии мы наметим перспективные направления развития нашего стратегического сотрудничества», — заявил заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Патрушев.

По итогам встречи подписано несколько важных документов, в том числе о взаимной помощи в таможенных делах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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