Обороты растут: Россия и Алжир наращивают взаимную торговлю

Россия намерена наращивать взаимную торговлю с Алжиром. Сегодня в Москве принимали большую делегацию из африканской республики. Как заявил на заседании межправительственной комиссии вице-премьер Дмитрий Патрушев, укреплению доверительного диалога способствуют личные контакты лидеров наших стран.

Сейчас Россия и Алжир выводят сотрудничество на новый уровень — от науки и промышленности до туризма.

«Алжир является одним из ключевых партнеров России в Северной Африке. В прошлом году объем взаимной торговли вырос более чем в 1,5 раза. Сейчас динамика также положительная. Рассчитываю, что в рамках заседания комиссии мы наметим перспективные направления развития нашего стратегического сотрудничества», — заявил заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Патрушев.

По итогам встречи подписано несколько важных документов, в том числе о взаимной помощи в таможенных делах.

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