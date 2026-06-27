Мбаппе стал лучшим футболистом на ЧМ-2026 по системе «гол+пас»

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 32 0

Французский нападающий забил четыре мяча и сделал две результативные передачи.

Кто стал лучшим игроком ЧМ-2026

Фото: Reuters/Mike Segar

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Нападающий французской сборной Килиан Мбаппе стал лучшим игроком на чемпионате мира по футболу 2026 года по количеству результативных действий. Матч против норвежцев прошел в Фоксборо в США и завершился со счетом 4:1.

На третьем туре группового этапа Мбаппе забил четыре мяча и выполнил две голевые передачи, благодаря чему набрал шесть очков по системе «гол + пас».

Мбаппе превзошел аргентинского капитана Лионеля Месси, на счету которого пять забитых мячей.

Ранее нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду установил рекорд, став первым игроком, который забивал на шести мировых первенствах.

В плей-офф чемпионата мира по футболу 2026 года вышли 28 сборных. В финале состязаются Швейцария, Босния и Герцеговина, Германия, Нидерланды, Швеция, Бельгия, Испания, Франция, Норвегия, Португалия, Англия, Бразилия, Парагвай, Эквадор, Аргентина, Колумбия, США, Мексика, Канада, ЮАР, Марокко, Кот-д’Ивуар, Египет, Кабо-Верде, Сенегал, Гана, Япония и Австралия.

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