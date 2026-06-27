Сожительство без брака: почему молодые пары отказываются от штампа в паспорте

Психолог Абрамова: люди живут вместе без брака, чтобы присмотреться друг к другу

В современном мире все больше молодых людей выбирают сожительство без брака. Эту тенденцию на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) прокомментировал замминистра юстиции РФ Вадим Баланин.

«Сейчас мы сталкиваемся с таким явлением, как сожительство без регистрации брака. При этом число расторжений браков остается значительным. И такие тенденции, на наш взгляд, можно рассматривать как прямую угрозу национальной безопасности и демографическому здоровью нашей страны», — сказал он.

О том, почему люди предпочитают жить вместе без штампа в паспорте и чем это чревато, 5-tv.ru рассказала психолог и коуч Екатерина Абрамова.

Тестовый режим: сожительство, как возможность «присмотреться» друг к другу

С точки зрения психологии речь идет не об угрозе национальной безопасности, а о закономерной эволюции социальных моделей, считает Баланина. Массовый переход молодых людей к сожительству — это не бунт против традиций, а адаптация к новой реальности.

В наши дни женитьба перестала быть экономической и социальной необходимостью. Современные зумеры и миллениалы выросли на примере зачастую несчастных браков своих родителей — о многом говорит то, что в старшем поколении наблюдался крайне высокий уровень разводов.

«Они травмированы опытом так называемой «вечной любви», — поэтично выразилась эксперт.

Представление об «одном партнере на всю жизнь» в суровой реальности превращается в суды за раздел имущества, ссоры, насилие или терпение друг друга просто ради детей.

Не желая повторять судьбу родителей, молодежь выбирает сожительство как «тестовый режим» отношений, во время которого можно присмотреться друг к другу.

Создается иллюзорное ощущение, что можно в любой момент «выйти из игры» без значительных потерь, однако в действительности душевная боль от расставания часто настолько же сильна, как при официальном разводе.

Отказ от традиционных ролей: сожительство как способ избежать груза общественных ожиданий

Изменилось и само представление о том, как должен строиться жизненный путь взрослого человека. Теперь период поиска себя длится с 18 до 35 лет. Молодые люди ищут свое призвание, выбирают карьеру. Брак же требует определенности и точного знания, чего ты хочешь от жизни.

Сожительство позволяет строить серьезные отношения, однако в то же время не определяться окончательно и оставить себе право выбора в дальнейшем. У него есть серьезные преимущества — например, свобода от стереотипов.

Официальная женитьба зачастую связана с традиционными гендерными ролями и требованиями. К мужчине — «быть добытчиком», к женщине — «быть хранительницей очага». Сожительство же оставляет свободу для определения ролей в паре, позволяя партнерам выстроить быт так, как удобно им, а не как предписано обществом.

Добровольный выбор: сожительство как способ избежать «обязаловки» и сохранить чувства

Огромное преимущество жизни с партнером вне брака — чувство свободы и добровольности выбора, одновременно с осознанием ответственности друг перед другом. Ведь именно после штампа в паспорте появляется соблазн расслабиться и перестать работать над собой и отношениями, ведь «теперь он или она никуда не денутся». Людям приходится ежедневно вкладываться в отношения, чтобы они продолжались, отметила психолог.

За счет этого повышается ценность проведенного вместе времени, а партнеры воспринимают друг друга как должное.

Наконец, сожительство — это безопасный способ отделиться от родителей и начать самостоятельную жизнь с партнером, однако не переходить сразу «из одной семьи в другую». Для многих молодых людей это становится способом избежать и родительского контроля, и ограничений официального брака.

Тревога неопределенности: чем чревато затяжное сожительство без брака?

Однако, само собой, у такой модели отношений есть минусы и психологические риски. Сожительство связано с тревогой неопределенности и чувством незащищенности. В жизни с партнером без обязательств часто появляется противоречие ожиданий — для одного это может означать, что они с избранником или избранницей «скоро поженятся», а для другого — «мне и так хорошо, зачем усложнять?».

Из-за этого создается токсичный эмоциональный фон неопределенности и развивается невроз. Если человек не готов публично и официально закрепить отношения с партнером, за этим может стоять боязнь перед слиянием и потерей независимости, инфантилизм, нежелание брать ответственность. Проще говоря, сожительство может оказаться формой эмоциональной трусости.

Таким образом, едва ли можно говорить о том, что эта тенденция «уничтожает» институт брака. С психологической точки зрения сожительство даже идет ему на пользу — молодое поколение очищается от «фиктивных браков» — по расчету, по причине беременности, «потому что так надо». Однако кризис начинается тогда, когда формат сожительства перестает быть осознанным выбором и закономерным этапом, становясь хроническим состоянием без перспективы.

Почему мужчина не зовет замуж?

Ранее психолог Анастасия Суфиева рассказала 5-tv.ru о том, почему мужчина может медлить с предложением руки и сердца. Первая причина — отсутствие готовности к браку как к ответственности.

Мужчина воспринимает женитьбу, как переход на более высокий уровень обязательств перед партнершей. На мужа ложится дополнительная ответственность, обязанности по воспитанию и содержанию детей и другие непростые задачи.

Вторая причина — партнер может сомневаться в совместимости с конкретной партнершей, как и в том, готов ли он строить с ней длительные отношения и совместное будущее. У него могут быть сомнения в единстве ценностей и жизненных целей, представлений о карьере, родительстве и мировоззрения в целом. В этой ситуации мужчине удобнее оставаться в позиции «если мы все еще будем вместе через пару лет, ну, тогда и посмотрим».

Кроме того, часто мужчина боится потерять свою свободу и независимость, а также отказываться от холостяцких привычек. Брак — это не только романтика, но и быт, рутина, принятие сложных совместных решений. Не все холостяки к этому готовы.

В худшем случае мужчина может попросту ждать более подходящую партнершу, рассматривая нынешнюю, как временный вариант, считая, что «рядом есть еще другие». Кроме того, боязнь брака может быть вызвана психологической травмой— страх после прошлого неудачного опыта отношений. Возможно, мужчина пережил болезненный развод. Кроме того, у него может быть пример несчастливого брака в семье.

Есть и сугубо прагматичная причина — финансы. Опыт совместного проживания с конкретной партнершей у него уже есть, однако брачный статус видится, как путь к возрастающим расходам — кредитам, ипотеке, тратам на детей. Если мужчина не уверен в своих доходах и материальной состоятельности, он едва ли решится на этот шаг.

Также стоит учитывать особенности привязанности, которые у всех людей индивидуальны. Каждый человек со своей скоростью движется к близости и обязательствам — если у партнера избегающая или тревожно-избегающая установка, он может бояться сближения даже при сильных чувствах.

Наконец, восьмая причина — мужчина может быть просто не уверен в том, что женщина готова к браку и хочет быть его женой. Такая ситуация возникает, когда женщина не подает никаких сигналов и перекладывает инициативу целиком на партнера.

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