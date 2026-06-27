Довела до выкидыша? На Кайли Дженнер подала в суд ее бывшая домработница

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Алена Куликова
Алена Куликова 19 0

Сотруднице приходилось работать по 11–12 часов пять дней в неделю, а также переносить тяжелые продукты без посторонней помощи.

Шеф-повар Кайли Дженнер обвинила звезду в потере плода

Фото: www.globallookpress.com/Photo Image Press

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Бывшая шеф-повар Кайли Дженнер подала в суд после потери беременности

Бывшая личная шеф-повар модели Кайли Дженнер подала иск против звезды. Женщина утверждает, что потеряла беременность после продолжительной работы в условиях высокой физической нагрузки. Об этом сообщило издание Page Six.

По словам женщины, руководство знало о беременности, которая протекала с осложнениями, однако ее рабочий график не изменился.

В иске говорится, что сотруднице приходилось работать по 11–12 часов пять дней в неделю, а также переносить тяжелые продукты без посторонней помощи. Во время одного из рабочих дней ей стало плохо, а позже, на праздновании дня рождения ребенка Кайли Дженнер, она пережила эмоциональный срыв из-за сильного переутомления.

На следующий день женщину госпитализировали, где врачи сообщили о выкидыше. После этого, как утверждает истица, вместо поддержки она получила выговор за беспорядок на кухне. Также, по ее словам, представители команды Кайли Дженнер призвали ее прекратить жалобы, заявив, что это негативно влияет на эмоциональное состояние знаменитости.

Ранее Сестру Кайли — Ким Кардашьян обвинили в краже интеллектуальной собственности.

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